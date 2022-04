<strong>Emmanuel Macron</strong> està lluny d’emportar-se el recolzament de l’electorat que va votar <strong>Jean-Luc Mélenchon</strong> en la primera volta de les eleccions presidencials franceses. Els 310.000 padrins de la candidatura del líder esquerrà han manifestat en una consulta interna que, majoritàriament, apostaran pel vot blanc o nul (el 37,65%) o que s’abstindran (gairebé un 29%). Només un 33,4% ha assegurat que donarà suport a Macron en la segona volta prevista per al 24 d’abril.

La web oficial de Mélenchon per a les eleccions presidencials del 2022 ha publicat aquest diumenge els resultats de la consulta, en què no s’ha recollit l’opció d’apostar per la ultradretana <strong>Marine Le Pen</strong>. Segons les dades, un 33,4% donarà suport a l’actual president i candidat a la reelecció, mentre que gairebé un 66,5% optarà per votar en blanc o abstenir-se.

El vot de Mélenchon és el més cobejat per Macron i Le Pen, ja que va ser la tercera opció més votada en la primera volta electoral, amb un 21,95% de recolzament. Macron va ser la primera opció amb un 27,85% i Le Pen la segona, amb el 23,15% dels vots. El portal ha advertit que «el resultat d’aquesta consulta no és una instrucció donada a ningú». «Indica quines són les valoracions de les 215.292 persones que hi van participar. Cadascú treurà la seva conclusió i votarà en consciència com millor li sembli», ha remarcat.

Els avisos

La mateixa nit de la primera volta els candidats dels partits tradicionals van demanar el vot per a Macron en la segona volta, però Mélenchon es va limitar a demanar que no es voti Le Pen. «Els dos candidats no són equivalents. Marine Le Pen afegeix al projecte de maltractament social que comparteix amb Emmanuel Macron un perillós ferment d’exclusió ètnica i religiosa», va dir.

En aquesta mateixa línia, els secretaris generals dels sindicats Confederació Francesa Democràtica del Treball (CFDT) i Confederació General del Treball (CGT), Laurent Berger i Philippe Martinez, han publicat aquest diumenge un article conjunt a ‘Le Journal du Dimanche’ en què alerten que «mai havia sigut tan forta l’amenaça de veure l’extrema dreta al Palau de l’Elisi». «Reagrupament Nacional no ha canviat i (...) com el Front Nacional al seu moment, està molt arrelat en la història de l’extrema dreta francesa, racista, antisemita, homòfoba i sexista», han advertit.