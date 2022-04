El Kremlin ha prohibit l’entrada a Rússia al primer ministre del Regne Unit, Boris Johnson, a més de la majoria del seu gabinet, per les sancions imposades per aquest país al Govern rus en represàlia per la invasió del territori ucraïnès el passat 24 de febrer.

Així, les autoritats britàniques han reiterat el seu suport absolut a Ucraïna. «El Regne Unit i els seus socis internacionals es mantenen units en la condemna a les accions reprotxables del Govern rus a Ucraïna i demanen al Kremlin que aturi la guerra», segons un comunicat d’Afers Exteriors, recollit per Sky News. El Govern rus ha explicat que aquesta represàlia s’estendrà amb altres polítics i diputats britànics.