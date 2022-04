L’estafa de les mascaretes a l’Ajuntament de Madrid ha situat en una posició molt difícil l’alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ha estat denunciat per no denunciar les comissions que van rebre dos empresaris. Tot i això, l’edil va intentar apartar-se el focus i va assegurar ahir que l’advocat Fernando Pamos de la Hoz, que ha interposat la denúncia, «no ha actuat per iniciativa pròpia», ja que ha representat el PSOE en «diversos plets» .

En concret, Pamos de la Hoz ha presentat una denúncia contra Martínez-Almeida per un presumpte delicte d’omissió del deure de perseguir delictes, en no haver denunciat la presumpta estafa dels empresaris Luis Medina i Alberto Luceño a l’Ajuntament en un contracte de compravenda de mascaretes. L’alcalde s’ha excusat al·legant que ells van pagar a l’empresa i que desconeixien el que després es va pagar en les dues comissions. Martínez-Almeida va destacar ahir que Pamos de la Hoz ha representat el Partit Socialista en diversos plets i, «per tant, sembla difícil que hagi actuat sense el coneixement o sense el consentiment del Partit Socialista». Per a l’alcalde de la capital de l’Estat, aquesta denúncia «demostra, una vegada més, que el PSOE ha iniciat, sense cap mena de dubte, una cacera que no té cap mena de justificació». Martínez-Almeida, que va assistir ahir a la tamborrada que va posar fi a la Setmana Santa a Madrid, va assegurar que «no havia sentit parlar mai» de Pamos de la Hoz, però té «clar» que «no ha actuat pas per iniciativa pròpia, sinó que ha estat dirigit per algú i ja sabem amb qui té llaços aquest advocat». «La mirada en Madrid» L’alcalde madrileny va assenyalar que el president del Govern, Pedro Sánchez, ha posat «la seva mirada en la ciutat de Madrid» i que el que «el que no guanya davant de les polítiques del centre dreta, ho vol guanyar amb la destrucció de l’adversari». «No acabarà ni amb les polítiques de centredreta a Madrid ni amb les persones que representem aquestes polítiques», va destacar l’alcalde de la capital.