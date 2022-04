Finalitzat el termini que Rússia va donar de marge per a la rendició de Mariúpol, la incertesa està present sobre quan i com respondrà l’Exèrcit rus davant la negativa de les forces ucraïneses a l’entrega de la ciutat portuària, assetjada des de fa setmanes. L’Exèrcit rus havia donat un termini de set hores, que ja ha expirat, a les tropes ucraïneses perquè deposessin les armes a canvi de no disparar contra aquells que s’entreguin.

El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, es nega a acceptar aquestes pretensions. Dissabte va advertir que «l’eliminació» de soldats a Mariúpol «posaria fi a qualsevol negociació de pau» amb Moscou. En aquest sentit, va admetre que si s’arriba a aquest extrem, Rússia i Ucraïna es trobarien en un «carreró sense sortida». La conquesta de Mariúpol, on la situació és «inhumana», segons el líder ucraïnès, suposaria una victòria important per a Moscou.

Per a Mariúpol, el president ucraïnès ha assenyalat que només hi havia «dues opcions»: el subministrament des dels països occidentals de «totes les armes necessàries» per trencar el llarg setge de la ciutat o «la via de la negociació» en què «el rol dels aliats ha de ser decisiu igualment».

Per part seva, el Kremlin assegura que controla tota l’àrea urbana de Mariúpol. Si aconsegueix el port s’asseguraria el control de la costa del mar d’Azov i un corredor directe cap a la península de Crimea, annexionada a Rússia el 2014.

Rússia havia avisat que els qui no deposessin les armes «provaran el seu destí», tal com va assegurar el Ministeri de Defensa rus en un comunicat. Així, va instar els militars ucraïnesos a prendre «l’única decisió correcta d’acabar amb les hostilitats», encara que els seus «manipuladors» els obliguin a lluitar «per les idees del nazisme».

«Les Forces Armades russes ofereixen als militants dels batallons nacionalistes i mercenaris estrangers bloquejats a Mariúpol que posin fi a les hostilitats i deposin les armes a partir de les 6 del matí a Moscou de diumenge 17 d’abril, i així se’ls perdonarà la vida», va assegurar el Ministeri de Defensa rus en un comunicat.

«Situació desesperada»

El motiu d’aquest oferiment d’alto el foc, segons va explicar en l’escrit el cap de la Defensa Nacional de Rússia, Mikhaïl Mizintsev, es deu a que les tropes russes haurien interceptat el contingut de les comunicacions per ràdio ucraïneses, que establia que estarien en una «situació desesperada, pràcticament sense menjar ni aigua». En aquest sentit, els últims resistents ucraïnesos s’atrinxeren a la planta metal·lúrgica d’Azovstal i en altres fàbriques de la ciutat. Per contra, l’Exèrcit rus ha intensificat els seus atacs per tot el país mentre prepara la seva gran ofensiva al Donbàs.

Per part seva, la Comissió Europea (CE) va anunciar ahir el lliurament de 50 milions d’euros addicionals per finançar projectes humanitaris a Ucraïna i Moldàvia com a conseqüència de la invasió de Rússia. En concret, 45 milions d’euros estaran destinats a Ucraïna, mentre que els altres 5 milions es dedicaran a projectes a Moldàvia, país fronterer que està acollint una part dels refugiats ucraïnesos que fugen del seu país pel conflicte militar. La decisió que ha pres la Unió Europea va arribar hores després que Rússia intensifiqués els atacs.

Els 50 milions seran utilitzats per satisfer les necessitats humanitàries «més urgents» a través d’una millora de serveis mèdics, la facilitació de l’accés a aigua potable, higiene, protecció i diners en efectiu, així com suport contra la violència de gènere. Aquests nous recursos són part del paquet de 1.000 milions anunciat per l’executiu comunitari.