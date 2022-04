El president de Rússia, Vladímir Putin, ha afirmat que la «guerra llampec» d’Occident amb la política de sancions contra el país per la invasió russa a Ucraïna ha fracassat, ja que, ha assegurat, l’economia russa s’està estabilitzant mentre que els estàndards de vida dels europeus està baixant.

El càlcul d’Occident va ser «minar ràpidament la situació financera i econòmica del nostre país, provocar el pànic en els mercats, el col·lapse del sistema bancari, un desproveïment massiu de productes a les botigues», ha dit en una reunió amb membres del Govern sobre la situació econòmica del país. Putin ha assegurat, no obstant, que «ja podem dir amb confiança que aquesta política cap a Rússia ha fracassat, l’estratègia de guerra llampec econòmica ha fracassat».

Ha afirmat que les sancions han tingut un impacte en els mateixos països que les han impulsat, quant a la «pujada de la inflació i l’atur, el deteriorament de la dinàmica econòmica als EUA i als països europeus, la caiguda del nivell de vida dels europeus, la devaluació dels seus estalvis».

El ruble es manté estable, segons el Kremlin

«Rússia ha resistit aquesta pressió sense precedents. La situació s’està estabilitzant, el tipus de canvi del ruble ha tornat als nivells de la primera quinzena de febrer i està determinat per una balança de pagaments objectivament forta», ha afirmat Putin.

En el primer trimestre, ha dit, el superàvit per compte corrent en la balança de pagaments va superar els 58.000 milions de dòlars, «i aquest és un màxim històric», ha dit Putin. El ruble es canvia avui a 76,12 dòlars i 82,04 euros. Quan Rússia va iniciar la campanya militar a Ucraïna, el ruble va caure gairebé el 30% davant el dòlar i l’euro, una caiguda no vista des d’almenys el 1993 i el 1994.

Segons l’opinió de Putin, també la inflació «s’està estabilitzant ara», malgrat que han augmentat els preus del consum només en un mes i mig el 9,4%, per situar-se a data del 8 d’abril en el 17,5% en termes interanuals. Així mateix, ha assenyalat Putin, les divises estan tornant al sistema bancari del país i el volum dels dipòsits dels ciutadans està creixent, l’1,6% en els deu primers dies d’abril, segons ha dit avui la governadora del Banc Central, Elvira Nabiúl·lina.

El president rus ha afirmat, a més, que el nombre d’aturats segueix sent relativament baix, una declaració que ha argumentat amb el fet de bons indicadors sobre l’ús de generació d’electricitat.

Cau l’atur

Segons les dades del 30 de març publicades per l’agència federal d’estadístiques, Rosstat, l’atur a Rússia va caure del 4,4% el gener al 4,1% interanual el febrer, el més baix des de 1991, si bé no hi ha encara dades del mes passat, que és quan moltes empreses internacionals van suspendre l’activitat al país o van abandonar el mercat rus a causa de les sancions occidentals.

Segons ha dit avui l’alcalde de Moscou, Serguei Sobianin, només a la capital unes 200.000 persones poden perdre la feina a causa del tancament d’empreses estrangeres. A finals de març, Sobianin va dir que al voltant de 300 companyies internacionals van aturar l’activitat a la capital russa.

Quant al consum, el cap del Kremlin ha afirmat que, «després d’un breu auge en una sèrie de productes, i això sempre passa en situacions com aquesta, la demanda minorista ha tornat a la normalitat». També va instar el Govern a accelerar la transició a contractes de comerç internacional en rubles i les divises d’aquells països que són considerats «socis fiables».