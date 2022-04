Una dona de 69 anys i la seva neta de set van quedar ferides aquest dilluns després de ser atropellades violentament per un cavall en les tradicionals curses del municipi extremeny d'Arroyo de la Luz. La primera es troba encara en estat greu (intubada i amb diverses fractures) a l'UCI de l'Hospital Universitari de Càceres, mentre que la menor va ser traslladada l'Hospital San Pedro d'Alcántara sota observació mèdica amb pronòstic reservat. A més, l'incident va deixar tres ferits més que van rebre l'alta al mateix lloc dels fets.

Un vídeo que s'ha viralitzat a les xarxes socials, mostra com la dona i la menor travessen el carrer en l'instant precís que s'apropen un parell de cavalls a tota velocitat. Els genets no van poder fer res per esquivar a la parella i un dels cavalls les va impactar violentament.

Des de la megafonia instal·lada al municipi se sol·licitava als assistents a col·laborar i a utilitzar el sentit comú, instant-los a no travessar el carrer i a respectar les sortides dels genets i amazones.

Tot apunta al fet que les dues accidentades més greus no van respectar l'advertiment, es van despistar i van travessar en el moment menys indicat.

No és pas el primer incident que ocorre en aquest tradicional esdeveniment extremeny. El 2009, un policia va morir després de ser colpejat per un cavall.