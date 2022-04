Espanya reobrirà «d’aquí a pocs dies» la seva ambaixada a Kíev, tancada temporalment després de la invasió russa d’Ucraïna, segons va anunciar ahir el president del Govern, Pedro Sánchez.

L’executiu espanyol va decidir tancar la legació diplomàtica de la capital ucraïnesa arran de l’escalada de la violència registrada després de l’ofensiva de les tropes del Kremlin iniciada el 24 de febrer passat, i després d’haver evacuat els espanyols residents en aquest país que així ho van sol·licitar. Els diplomàtics espanyols van continuar treballant des de Polònia.

«En breu, d’aquí a pocs dies, reobrirem l’ambaixada espanyola a Kíev, a Ucraïna, com una mostra de nou del compromís del Govern d’Espanya, de la societat espanyola, amb el poble ucraïnès», va assenyalar el líder socialista en una entrevista a Antena 3.

Altres retorns

Espanya se suma així als moviments que ja han realitzat altres països. Fa uns dies, Turquia va tornar a Kíev la seva ambaixada, que va traslladar per la invasió russa a una ciutat del sud-oest d’Ucraïna, mentre que França va anunciar la setmana passada que també reobriria la seva seu diplomàtica a la capital ucraïnesa des de Lviv (oest), on la va reubicar a principis del mes de març. Portugal té intenció de fer el mateix «probablement d’aquí a algunes setmanes».

Per part seva, Itàlia va reobrir dissabte l’ambaixada i va anunciar que a partir d’ahir tenia previst que estigués «totalment operativa». «La reobertura de la nostra ambaixada a Kíev representa per a nosaltres un moment esperançador després de més de 50 dies de l’inici del conflicte. Com va destacar el ministre d’Exteriors, Luigi Di Maio, la reobertura de la nostra seu és un gest simbòlic però que aquestes autoritats agraeixen molt», va afirmar en una videoconferència l’ambaixador italià a Ucraïna, Pier Francesco Zazo, després de tornar a la capital ucraïnesa.