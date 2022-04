N’hi ha que contenen la respiració amb la retirada a Espanya, a partir de demà, de l’obligatorietat de les mascaretes a interiors. Altres no creuen que hagi d’influir gaire en l’evolució de la pandèmia de covid-19, ja que els tapaboques continuaran sent obligatoris en espais com el transport públic, hospitals o residències de gent gran. A Catalunya, els alumnes tornen a les aules sense ells. Tots els experts consultats coincideixen, això sí, que caldrà estar alerta al que pugui passar amb aquesta mesura, la més simbòlica potser d’aquests dos últims anys pandèmics. El que passi a partir d’ara posarà a prova la nova estratègia de control del virus, centrada només en la protecció dels vulnerables. L’epidemiòleg Joan Caylà adverteix que, les últimes setmanes, les xifres de la covid-19 a Catalunya són «preocupants». L’índex de transmissió (la Rt, que marca la velocitat en què es reprodueix el virus) està des de fa dies per sobre d’1 (ahir, a 1,18), cosa que indica que el coronavirus torna a estar en expansió. «Amb la retirada de les mascaretes a interiors, la població pot pensar que això ja està i no és així. Ja vam veure que per Carnestoltes els indicadors van pujar», assenyala Caylà, membre de la Societat Espanyola d’Epidemiologia (SEE).

Apunta, amb una certa preocupació, que també la Setmana Santa farà pujar la xifra de contagis. I que, per retirar les mascaretes a interiors, la incidència acumulada en els darrers 14 dies hauria d’estar en els 40 casos per 100.000 habitants; ahir a Catalunya estava en els 227,27 casos per 100.000 habitants, segons dades de la Conselleria de Salut.

Tot i això, per a l’infectòleg Benito Almirante, cap de Malalties Infeccioses de l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, la retirada de les mascaretes no ha de suposar un problema. «Ja s’ha fet a diversos països del nostre entorn –França, Alemanya, Regne Unit, Dinamarca– i hem vist que no ha pujat la pressió hospitalària», diu Almirante. Aquest, insisteix, és «l’indicador més important». A Catalunya ahir hi havia 871 pacients ingressats amb covid-19 als hospitals i 40 a ucis. Aquesta darrera és la xifra més baixa de tota la pandèmia.

Les vacunes, segons aquest infectòleg, han suposat un «canvi fonamental». «Continuen sent eficaces i han fet que la immensa majoria de la població no tingui una malaltia greu», va insistir. Almirall dóna suport a l’estratègia de concentrar tots els esforços en les «persones vulnerables», com la gent gran o els malalts.

L’entorn escolar

El Grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos (Biocomsc) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) no espera que el virus hagi de «descontrolar-se» a l’entorn escolar. La retirada de les mascaretes dins de les aules ha estat una de les principals demandes de la Conselleria de Salut en les darreres setmanes. Aquesta mesura necessitava una aprovació del Ministeri de Sanitat. Es fa efectiva a Catalunya fins i tot un dia abans, des d’avui, quan tornen els nens a l’escola després de les vacances de Setmana Santa.

«Hem fet un estudi i hem vist que la mascareta a les escoles no comporta una gran reducció del virus. Per què? Perquè els nens estan moltes hores junts i moltes vegades no les tenen ben ajustades, les mascaretes acostumen a ser de roba o quirúrgiques...», valora la investigadora del Biocomsc Clara Prats. «Però aquest resultat no és extrapolable al cine, al transport públic o al comerç», explica.

Prats també creu que deixar d’usar la mascareta a l’interior de bars i restaurants no afectarà gaire el virus. «La lògica diu que no hi influirà gaire perquè només cal veure com la fa servir la gent en aquests espais. El 90% està tota l’estona sense ella, les taules ja no guarden distància. No esperem que aquí hi hagi més transmissió», explica aquesta investigadora.

El canvi d’estratègia de control del coronavirus, que passa a centrar-se en els entorns i les persones vulnerables, implica la concepció que ja no és tan greu que el virus circuli i que la gent es contagiï.