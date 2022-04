El fiscal del cas que investiga el cobrament de comissions pels contractes de l’Ajuntament de Madrid per la compra de material covid, Luis Rodríguez Sol, va sol·licitar ahir al jutge que imposi a Luis Medina una fiança de 891.227,067 euros, segons va avançar elDiario.es. El titular del Jutjat d’Instrucció de Madrid número 47, Adolfo Carretero, només ha pogut embargar fins ara el iot que l’aristòcrata va adquirir amb els diners que va obtenir en comissions, prop d’un milió d’euros, i els 247,26 euros que tenia en un compte bancari.

Rodríguez Sol va demanar, en un escrit dirigit al jutge, que s’inclogui en la interlocutòria que la quantitat de la fiança «no podrà baixar de la tercera part de tot l’import» de les eventuals responsabilitats pecuniàries, per la qual cosa la quantitat relativa a l’embargament preventiu pujaria a 1.216.989,33 euros.

La suma de l’embargament del iot i la quantitat que Medina tenia al seu compte el 12 d’abril superaria els 325.000 euros, per la qual cosa el fiscal considera que la quantia de la fiança s’hauria de fixar actualment «en una xifra no inferior a 891.227,07 euros».

Per part seva, la lletrada de l’Ajuntament de Madrid va remetre un escrit al jutge perquè verifiqui a través del Punt Neutre Judicial si Luis Medina té oberts al seu nom altres comptes corrents i si té inscrits en els registres públics béns mobles o immobles.

En el cas que fos així, el consistori demana que es procedeixi a l’embargament dels béns trobats, per assegurar les responsabilitats pecuniàries en què pugui incórrer l’aristòcrata en la quantia total de 1.140.927 euros. Aquests més d’1,1 milions d’euros englobarien el valor total dels guanys obtinguts per Luis Medina en perjudici de l’Ajuntament de Madrid, 912.742 euros, i la resta dels diners, 228.185 euros, en concepte de costes.

Expulsió de l’ajuntament

Per part seva, la defensa de Luis Medina va sol·licitar al jutge que expulsi l’Ajuntament de Madrid del procés, en què està personat com a acusació particular, ja que «van donar per vàlid» el material que va rebre a través de la transacció.

L’escrit remès per la representació de l’aristòcrata argumenta que «l’Ajuntament és una de les parts signants dels negocis que són investigats» i que la institució els va acceptar «plenament» i els va rubricar, i per això la defensa de l’imputat entén que el consistori que dirigeix José Luis Martínez-Almeida no s’ha vist «afectat ni perjudicat pels fets investigats».

«No es pot acceptar que l’Ajuntament de Madrid sigui acusació particular en un assumpte on ha estat d’acord amb els contractes investigats, subscrivint-los i en cap moment revocant-los ni denunciant-los, havent-se mostrat d’acord amb el que ha obtingut dels mateixos», exposa la defensa de Medina.