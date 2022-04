El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, viatjarà en els pròxims dies a Kíiv i es reunirà amb el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, segons confirmen fonts del Palau de la Moncloa, que rebutgen avançar més detalls del viatge per motius de seguretat.

Sánchez també va avançar ahir dilluns que Espanya reobriria l'ambaixada espanyola a la capital ucraïnesa com a mostra del compromís del govern espanyol amb el poble ucraïnès. Altres dirigents europeus -com la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, o el president britànic, Boris Johnson- ja han fet visites a Zelenski en les últimes setmanes i països com França o Itàlia han reobert les ambaixades.