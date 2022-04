La televisió estatal russa va difondre ahir un vídeo de dos presoners, identificats com els ciutadans britànics Shaun Pinner i Aiden Aslin, capturats en combats a Ucraïna, demanant al primer ministre Boris Johnson negociar el seu alliberament. Els dos homes demanen ser intercanviats per Viktor Medvedtxuk, un ric empresari ucraïnès proper al president rus, Vladímir Putin, que va ser detingut a Ucraïna. No especifiquen qui els reté actualment, si les forces russes o els seus aliats separatistes a Donetsk, a l’est d’Ucraïna. El reporter va mostrar als dos homes un vídeo divulgat la setmana passada per Oksana Martxenko, la dona de Medvedtxuk, que demana l’intercanvi del seu marit amb els dos britànics. Tot seguit, els dos detinguts demanen ser intercanviats en anglès.