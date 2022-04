La policia sueca va practicar 26 detencions després dels disturbis registrats a diferents punts del país durant el cap de setmana passat en els quals van resultar ferides 40 persones, arran d’una sèrie de concentracions islamòfobes en què es va convocar a «cremar l’Alcorà» i en què van confluir ultradretans i manifestants de signe contrari.

Vuit d’aquestes detencions es van produir diumenge a la ciutat de Norrköping, uns 100 quilòmetres al sud d’Estocolm, on a més hi va haver tres ferits per trets de fogueig en intentar la policia dispersar els concentrats.

La resta de les detencions es van realitzar a la veïna localitat de Linkoping, on es van registrar així mateix protestes contra les convocatòries realitzades en diversos punts del país pel partit ultradretà Stram Kurs.

El líder d’aquest grup radical, el suec-danès Rasmus Paludan, havia organitzat concentracions a diverses ciutats, inclosa Estocolm, a cadascuna de les quals anunciava la crema d’un exemplar de l’Alcorà.

Dissabte ja hi va haver greus aldarulls a Malmö, on van ser incendiats un autobús i altres vehicles van resultar danyats en el punt on s’havia de celebrar aquesta concentració.