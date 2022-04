El ministre rus d’Exteriors, Serguei Lavrov, ha anunciat aquest dimarts que la següent fase de la campanya militar de Rússia a Ucraïna ha començat, centrada en l’«alliberament complet» de les províncies prorusses de Donetsk i Lugansk, a la regió del Donbass.

«L’operació a l’est d’Ucraïna té per objectiu, com ja es va anunciar, l’alliberament complet de les repúbliques de Donetsk i Lugansk. Aquesta operació continuarà, la següent fase d’aquesta operació especial està començant», ha dit en una entrevista amb la cadena de televisió India Today, difosa pel seu departament.

«I crec que ara serà un moment important en aquesta operació especial», ha afegit Lavrov, el primer alt càrrec de Rússia que confirma públicament que la gran batalla de Rússia pel Donbass ha començat, després que aquest dilluns ho advertís el president ucraïnès, Volodímir Zelenski.

Lavrov ha sostingut que Ucraïna no ha sabut «valorar» la retirada de les tropes russes fa tres setmanes de les regions de Kíiv i Txerníhiv, al nord del país, i de la regió de Sumi, al nord-est.

La matança de Butxa

«Vam canviar la configuració de la nostra presència militar a Ucraïna, això es va anunciar immediatament després de la reunió a Istanbul», el 29 de març, ha assenyalat.

«Vam dir que, ja que creiem que [els ucraïnesos] han sotmès a consideració el que podria constituir la base d’un acord, nosaltres, com a gest de bona voluntat, vam canviar la configuració a les regions de Txerníhiv i Kíiv, però això no va ser apreciat, sinó que es va organitzar immediatament Butxa», ha dit.

Lavrov es referia així a la matança de civils descoberta a Butxa després de la retirada de les tropes russes de la regió de Kíiv, de la qual Ucraïna i Occident acusen Rússia, que al seu torn qualifica els fets com una «escenificació».

El ministre d’Exteriors ha assegurat que Rússia «no descansarà fins a establir la veritat» del que va passar a Butxa.

Lavrov ha afirmat que «aquest complot» es va desenvolupar de la mateixa manera que els de «Skripal, Litvinenko i Navalni i el Boeing de Malaysia Airlines», amb referència a l’enverinament o intents d’enverinament de dos exespies russos i l’opositor Aleksei Navalni, dels quals Occident acusa Rússia, a més de l’abatiment del vol MH-17 a l’est d’Ucraïna per un míssil BUK que pertanyia a aquest país.

Mantenir el règim

El cap de la diplomàcia russa ha assegurat, a més, que Rússia no té la intenció de canviar «el règim» a Ucraïna.

«No canviarem el règim a Ucraïna, hem parlat d’això moltes vegades. Volem que els ucraïnesos decideixin per si mateixos com volen viure», ha dit, malgrat haver justificat a l’inici de la campanya militar l’ofensiva a Ucraïna amb la «desnazificació» del país veí i fent referència en diverses ocasions al «règim nazi» de Kíiv.

Així mateix, ha considerat que Occident es va aprofitar del president ucraïnès, Volodímir Zelenski, per presumptament pressionar-lo perquè aquest ignorés els Acords de Pau de Minsk per al Donbass, on ja s’enfrontaven des del 2014 les forces prorusses de Donetsk i Lugansk i l’Exèrcit ucraïnès.

«Van fer tot el possible per reforçar en ell el seu desig d’ignorar els Acords de Minsk», ha indicat.

Segons Lavrov, no es pot negociar seriosament amb Zelenski, ja que aquest, ha afirmat, «canvia constantment el seu punt de vista en direccions diametralment oposades».

«Ell parla molt. Depèn del que begui o fumi, diu molt», ha dit el cap de la diplomàcia russa en resposta a una pregunta sobre la suposada intenció de Rússia d’utilitzar armes nuclears contra Ucraïna.

Lavrov va assegurar que Rússia «no està considerant la possibilitat d’utilitzar armes nuclears a Ucraïna». «Estem parlant només d’armes convencionals», ha afirmat.