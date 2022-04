Almenys 30 persones, segons mitjans locals, han mort aquest dimarts en un atemptat múltiple contra una escola a Kabul, la capital de l’Afganistan. L’atac ha tingut lloc quan els estudiants del centre, que és un dels més grans de la ciutat i que està situat en un barri de majoria hazara —ètnia xiïta minoritària al país— sortien de classe. Primer, ha s’ha produït una explosió, a l’entrada del centre. Al cap d’uns minuts, quan han arribat alguns equips de rescat i altres estudiants, un altre explosiu ha detonat. Un tercer ho ha fet també, després, als voltants del centre.

«L’atac ha causat la mort de sis dels nostres compatriotes xiïtes i n’ha ferit 11 més», ha dit el portaveu de la policia talibà, Jalid Zardan, aquest dimarts. Després els talibans han acceptat que els morts podrien ser molts més, com informa la televisió local ‘Tolo News’, que ha citat testimonis visuals al centre educatiu.

De moment, ningú no ha reclamat l’autoria d’aquest atemptat, però els dubtes són pocs: durant els últims anys, la branca local d’<strong>Estat Islàmic</strong> ha posat en el seu punt de mira la minoria hazara del país, atacant tant les seves mesquites en els dies de pregària com les seves escoles, tant de nens com de nenes. Segons la interpretació ultraradical i arcaica d’aquest grup gihadista —molt més radical, per exemple, que la dels talibans—, els xiïtes són apòstates i traïdors de l’islam per venerar, entre altres motius, Ali, el gendre de Mahoma.

Més atacs

Més atacsL’atemptat d’aquest dimarts arriba en un moment de màxima tensió entre el nou Govern talibà, establert a l’Afganistan l’agost de l’any passat, i Estat Islàmic, que des d’aleshores ha estat portant a terme atacs esporàdics al país.

En les últimes setmanes, aquests atacs s’han incrementat, i no només contra la població civil, sinó també contra talibans, en emboscades a les zones rurals del país centreasiàtic.

L’últim atac d’Estat Islàmic va ser aquest diumenge, quan, per primera vegada, el grup gihadista va llançar des de terreny afganès 10 morters contra territori de l’Uzbekistan. L’acció no va causar cap mort. Quan van arribar al poder el 2021, els talibans van prometre que la guerra que estava devastant l’Afganistan des de la invasió soviètica del 1979 havia acabat. No obstant, la reguera de mort i destrucció continua.