Un mes i mig de brot i gairebé 400.000 contagis ha necessitat la Xina per informar de les primeres morts per covid a Xangai. El retard era tan improbable des de l’estadística com ruïnós per legitimar l’àrid tancament. Els tres morts, sense explicar encara el primer ni justificar el segon, són finalment un bri de versemblança. Els morts són dues dones de 89 i 91 anys i un home de 91 que pertanyien al grup de 16 contagiats greus.