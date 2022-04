Després d’un nou ultimàtum de Rússia perquè es rendeixi l’assetjada ciutat ucraïnesa de Mariúpol, Ucraïna ha anunciat un acord per obrir un corredor humanitari d’evacuació pel qual es tractarà de treure de la població del sud del país uns 6.000 civils, principalment dones, nens i avis.

«Donada la catastròfica situació humanitària, centrarem els nostres esforços en evacuar aquestes persones», va indicar, a través de Telegram, la vice primera ministra d’Ucraïna, Irina Veresxuk. En els últims tres dies no s’havia obert cap corredor humanitari, ni en aquesta ciutat ni en altres parts de l’est del país, per no existir les mínimes garanties de seguretat, segons Veresxuk.

Segons fonts de l’alcaldia, s’espera aconseguir transportar unes 6.000 persones, per a la qual cosa es confia poder fer arribar 90 autobusos al llarg d’aquest dimecres. L’alcalde de Mariúpol, Vadim Boixenko, que es troba ja fora de la localitat, estima que uns 100.000 civils segueixen a la ciutat portuària assetjada, que abans de l’inici de la invasió tenia mig milió d’habitants.

Resistència en la planta metal·lúrgica

Rússia ha donat avui un altre ultimàtum a les forces ucraïneses que resisteixen a la planta metal·lúrgica d’Azovstal a Mariúpol perquè deposin les armes aquest dimecres, després que dimarts van expirar altres terminis anteriorment donats sense que es produís aquesta rendició.

En aquesta planta de producció d’acer es troben els últims resistents entre les tropes ucraïneses, de 2.000 a 2.500, segons les estimacions. També allà s’han refugiat milers de civils, segons fonts ucraïneses.

Un oficial de la brigada 36 de la infanteria de Marina, que continua defensant la ciutat, va enviar a través de Facebook un dramàtic missatge, demanant suport internacional.

«L’enemic és 10 vegades més gran que nosaltres», va escriure Serguei Wolina, oficial d’aquesta brigada, segons el qual a Mariúpol li queden «dies, si no hores» fins a caure en poder de les tropes russes.