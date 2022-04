La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha aclarit que els establiments comercials no poden obligar els clients a dur mascareta. "No és obligatori dur-la", ha remarcat Darias en una entrevista aquest dimecres al matí a Onda Cero després de la publicació al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) del decret que posa fi a les mascaretes en interiors. Darias ha explicat que no es podria expulsar un client d'un comerç per negar-se a dur-la, en cas que el propietari ho demani, i que els comerços només poden obligar a posar-se-la als treballadors de l'establiment. Pel que fa als centres de treball, la titular de Sanitat ha insistit que cal que els serveis de prevenció de riscos laborals facin una avaluació del risc per imposar-la.

El BOE publica la fi de l'obligatorietat de la mascareta en interiors Darias ha afirmat que per fixar l'obligació de dur mascareta a les empreses cal que s'avaluï el risc del lloc de treball, és a dir, elements com les condicions de ventilació de l'espai i la distància de seguretat amb altres persones. La ministra de Sanitat ha reiterat que la regla general és que no cal dur-la a la feina. La titular de Sanitat ha dit que aquest dimecres s'actualitzarà previsiblement la guia d'actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals sobre aquesta qüestió. Darias ha expressat "màxim respecte" cap a la gent que decideixi seguir-se-la posant i també ha reiterat que es recomana dur-la a les persones vulnerables.