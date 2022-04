La secretària del Tresor dels Estats Units, Janet Yellen, i el ministre de Finances del Regne Unit, Rishi Sunak, boicotejaran aquest dimecres diverses reunions del G-20 a Washington en què participa virtualment el seu homòleg rus per protestar la invasió d’Ucraïna.

El gest té pes simbòlic i exemplifica l’esforç per intensificar la pressió sobre Moscou i els esforços per aïllar Vladímir Putin. Alhora, planteja reptes, especialment ja que en les sessions, que componen la primera reunió del G-20 des que va començar la guerra i arriben en el marc de l’assemblea de primavera del Fons Monetari Internacional i el Banc Mundial, s’han de buscar també respostes globals i coordinades a les crisis econòmiques i alimentàries que ha disparat el conflicte, de què aquest mateix dimarts alertava l’FMI.

La campanya de pressió és complexa. Bona part dels països del G-20, grup del qual Washington ha demanat que s’expulsi Rússia, estan units en la condemna a Moscou i en l’aplicació de sancions, tot i que divergències en aquests càstigs remarquen també el diferent grau dels llaços econòmics amb Rússia i la dependència, especialment a Europa oriental, en el terreny energètic. Hi ha, no obstant, membres del G-20 com la Xina, i les democràcies de l’Índia, el Brasil i Sud-àfrica, que no s’han afegit a la campanya de càstigs.

Algunes veus han qüestionat que sigui encertada la decisió de Yellen, que sí que assistirà a la sessió d’obertura del G-20 per mostrar suport al ministre de Finances d’Ucraïna, que s’ha traslladat a Washington. L’ha qualificat d’«error», per exemple, Ariel Cohen, del Centre Euràsia del Consell Atlàntic, que ha dit a ‘The Washington Post’ que «participar en qualsevol fòrum en què es pot articular la posició és millor que cedir territori o el camp de batalla a Rússia».

Videoconferència de Biden

L’Administració de Joe Biden, en qualsevol cas, continua mirant d’articular el càstig i la pressió. Aquest dimarts el president nord-americà ha mantingut una videoconferència de gairebé una hora i mitja amb els seus homòlegs del Canadà, el Japó, el Regne Unit, Alemanya, Itàlia, Romania i Polònia, així com amb els líders de la Unió Europea Ursula von del Leyen i Charles Michel, i amb el secretari general de l’OTAN, Jens Stoltenberg. En aquesta sessió s’ha reiterat també el compromís per continuar donant suport humanitari, econòmic i de seguretat a Ucraïna.

També en aquest últim aspecte hi ha divergències. Alemanya, per exemple, continua reticent a respondre a les demandes ucraïneses d’armament pesant. Washington, que recentment va aprovar un nou paquet de 800 milions de dòlars, que eleva fins a 2.600 milions l’ajuda destinada a Ucraïna, ha enviat en els últims dies a Europa cinc vols plens de material militar que es repartiran al país envaït. En aquest carregament per primera vegada s’hi inclouen sistemes de d’artilleria pesant, concretament 18 canons Howitzer, en el maneig dels quals l’exèrcit nord-americà oferirà formació als ucraïnesos, entrenant fora d’Ucraïna persones que després repetiran la formació dins del país. També hi ha vehicles blindats i 40.000 rondes de munició.