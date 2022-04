De la mateixa forma que va passar amb l’empresari Luis Medina, el jutge Adolfo Carretero no ha trobat en els comptes del també comissionista Alberto Luceño els diners suficients per poder embargar-lo pels 5.567.725 euros que presumptament es va embutxacar en comissions per la compra de material sanitari per part de l’Ajuntament de Madrid. Per això, demana a les parts personades en la investigació que proposin noves mesures econòmiques que assegurin que, si és condemnat, aquest pugui fer front a la responsabilitat civil a la qual pot ser condemnat.

Així ho assenyala el titular del Jutjat d’Instrucció número 47 en una providència en què afegeix que, respecte els dotze vehicles adquirits presumptament amb la mossegada, Luceño ja ha venut el Range Rover Sport matrícula 5104-LHB, que va ser adquirit el 5 d’agost del 2020, i el KTM X BOW, adquirit i venut en les mateixes dates; així com el Lamborghini Huracan Evo Spider que va comprar el gener d’aquest any. Segons la documentació aportada per Caixa Bank al magistrat, l’empresari només té 129.139 euros en efectiu. En un compte al seu nom té 1.365 euros, als quals s’uneixen 119.397 euros a nom de la societat Takamaka (de la qual és administrador únic i amb la qual va comprar la majoria dels cotxes), mentre que en un tercer compte apareixen 8.377 euros més a nom de Luceño amb una altra persona. El jutge li ha bloquejat aquests comptes, a més de les targetes següents: Visa Or, Visa Or Business, Visa Negocis Crèdits Estocs, Visa Negocis Crèdit i Visa Dèbit Barclays. Per altra banda, l’Ajuntament de Madrid creu que la petició de Luis Medina que el consistori no sigui acusació particular en la presumpta estafa de les mascaretes respon a una «estratègia processal». Medina ha demanat al jutge que l’Ajuntament no sigui acusació particular perquè «ha signat i acceptat els contractes investigats», segons Efe.