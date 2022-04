El primer ministre britànic, Boris Johnson, va compareìxer ahir davant el parlament de Westminster per tornar a demanar disculpes per haver vulnerat les normes durant el confinament per la covid. La setmana passada va ser multat per la policia per haver assistit a una festa d’aniversari en honor seu el 19 de juny de 2020 a l’interior de la seva residència oficial a Downing Street.

Johnson s’ha convertit en el primer mandatari britànic a incomplir la llei. La policia ja ha multat cinquanta persones, entre les quals hi ha Johnson, la seva dona i el seu ministre de Finances, Rishi Sunak, per anar a festes il·legals. Mentrestant, segueix la investigació policial focalitzada en dotze festes presumptament il·legals i no es descarten més multes. Tot i les disculpes, Johnson va insistir que creia que anava a una reunió de treball i que no va estar-hi més de deu minuts. Aleshores no estaven permeses les reunions de més de dues persones fora de la feina. A aquesta festa van assistir-hi més de trenta. «No se’m va acudir que reunir-me a la Cabinet Room (la sala on li van fer la festa sorpresa) abans d’una reunió vital d’estratègia de la covid podria ser una vulneració de la llei», va explicar al Parlament. I ràpidament va portar el discurs a la crisi d’Ucraïna i va dir que el seu deure ara és centrar-se en Ucraïna i «bufetejar la brutal invasió de Putin», que això és el que vol la gent. Tot i això, el 57% dels britànics creuen que Johnson i Sunak han de dimitir, segons l’última enquesta de YouGov. La resposta de Sir Keir Starmer, el líder laborista, va ser contundent i li va exposar el cas d’un ciutadà anomenat John Robinson, del seu districte electoral. Robinson va perdre la seva dona durant el confinament i no la va poder veure a l’hospital ni donar-li la mà en el seu darrer sospir. Molts dels familiars no van poder assistir al funeral perquè només es permetien set persones. «Ho va fer perquè seguia les normes del primer ministre, unes normes que ara sabem que el primer ministre va ignorar de manera repetida i deliberada -li va recriminar Starmer. La seva disculpa mai no serà suficient per a Robinson». I li va demanar que dimitís. Abans de la compareixença de Johnson, el president del parlament, Lindsay Hoyle, va accedir a la petició de l’oposició laborista de votar demà si s’obre una investigació a Johnson per mentir al parlament. Es refereix a la declaració que va fer el 8 de desembre passat negant que s’haguessin celebrat festes a Downing Street durant el confinament. El codi del parlament britànic estableix que si es demostra que un diputat ha mentit de forma deliberada a la sala, ha de dimitir immediatament.