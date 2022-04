L’últim dirigent europeu a desplaçar-se a Kíiv per mostrar el seu suport polític a Ucraïna ha sigut aquest dimecres, coincidint amb una intensificació dels atacs a l’est del país, el president del Consell Europeu, Charles Michel. Després d’una primera parada a la localitat de Borodianka, arrasada igual que Butxa per les tropes russes, ha sigut rebut a la capital ucraïnesa pel president Volodímir Zelenski, a qui ha traslladat que la Unió Europea farà «tot el possible» perquè el seu país guanyi la guerra llançada per Vladímir Putin el 24 de febrer. «No esteu sols. Estem amb vosaltres i farem tot el possible per recolzar i fer que Ucraïna guanyi la guerra», va declarar en una roda de premsa en què Zelenski va tornar a demanar més armes, més sancions, inclòs un embargament al gas i el petroli rus, i ajuda per començar a reconstruir el país.

Tot i que Zelenski ha agraït la visita del representant europeu, que s’afegeix a les ja fetes per la presidenta de l’Eurocambra, Roberta Metsola, la de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i l’alt representant per a la política exterior de la UE, Josep Borrell, no ha desaprofitat l’ocasió de recordar que els Vint-i-set poden fer encara més per impedir que Rússia continuï portant a terme bombardejos i atacs. «Agraïm els cinc paquets de sancions però desgraciadament hi ha coses que, segons la nostra opinió, no s’estan fent i han de ser desenvolupades amb més detalls perquè fins ara no han sigut suficient per aturar el finançament de la guerra», ha avisat reclamant un «sisè paquet de sancions», encara més potent, que inclogui un embargament al gas i el petroli de Rússia.

«El petroli ha de ser part d’aquest sisè paquet perquè sense ell no seran prou potents, tots els bancs russos han de ser desconnectats del (sistema) Swift, inclòs el Gazprombank, i és important bloquejar tots els comptes de l’Estat rus i les seves empreses i canalitzar aquests diners a la reconstrucció d’Ucraïna», ha assenyalat. Més enllà de les sancions, el que necessita Kíiv per fer front al seu enemic són armes. En aquest sentit, va agrair els 1.500 milions d’euros aprovats per la UE per finançar les necessitats militars de les tropes ucraïneses que utilitzaran per comprar part de les armes que necessiten. «Per nosaltres, les armes són una prioritat. Necessitem armes a temps», ha dit sense aclarir quin tipus d’equipament necessiten però suggerint que rebran avions. «No puc dir quants avions ni puc donar detalls sobre el que estem rebent. És part de la nostra capacitat defensiva», ha dit admetent que la situació a Mariúpol està empitjorant i no han aconseguit resultats positius.

Reconstrucció d’Ucraïna

A més de sancions i armes, Kíiv espera el recolzament d’Occident per començar a reconstruir el país i les seves infraestructures, destruïdes pels míssils russos. «Tenint en compte el gran nombre de desplaçats temporals és necessari començar amb la reconstrucció sense esperar que s’acabi la guerra», ha recordat satisfet amb la creació d’un fons de solidaritat per a Ucraïna que es llançarà durant una conferència de donants que, segons ha explicat Michel, tindrà lloc el 5 de maig.

«És important començar la reconstrucció del país l’abans possible i puc assegurar que la UE estarà al seu costat», ha promès el president del Consell Europeu, que ha afegit que mantindran la pressió sobre el Kremlin i que «tard o d’hora» acabaran imposant un embargament al gas i el petroli de Rússia. Durant la compareixença, Michel també ha assegurat que es prenen molt seriosament la sol·licitud d’adhesió cursada per Ucraïna a la UE i que el dictamen d’opinió de la Comissió Europea estarà a punt a finals de juny, quan habitualment Brussel·les tarda una mitjana de vuit mesos.