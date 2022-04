Natalia era d'origen rus, tenia 53 anys, vivia a Lloret de Mar i era mare d'un fill i una filla majors d'edat. Aquest dimarts, el seu marit les va matar a ella i a la seva filla de 18 anys i posteriorment es va suïcidar, per la qual cosa no podrà ser jutjat pels crims. Natalia és la dotzena dona assassinada per la seva parella o exparella aquest 2022 a Espanya, la número 1.138 des que van començar a elaborar-se els registres el 2003.

La Delegació del Govern contra la Violència de Gènere ha confirmat aquest dimecres la naturalesa masclista del doble crim i ha informat que no constaven denúncies prèvies contra l'agressor per maltractament.

Des de principi d'any, 12 dones han estat assassinades per les seves parelles o exparelles (en tres casos hi havia denúncies prèvies per violència de gènere), i un nen d'11 anys i una noia de 18 han estat assassinats pels seus pares en crims vicaris.

Un total de 10 menors han quedat orfes enguany a conseqüència de la violència masclista, 346 des de 2013.

La ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha reiterat que la lluita contra la violència masclista és una qüestió d'Estat en la qual totes les institucions han de posar "fins a l'últim recurs", però ha matisat que només la implicació de la societat permetrà "arribar sempre a temps" per salvar a les dones i als seus fills i filles.

La lucha contra la violencia machista es una cuestión de Estado. Todas las instituciones debemos poner hasta el último recurso para erradicar las violencias contra las mujeres. Solo si toda la sociedad se implica lograremos llegar siempre a tiempo. Ese es el verdadero Pacto. — Irene Montero (@IreneMontero) 20 de abril de 2022

Per part seva, la secretària d'Estat d'Igualtat i contra la Violència de Gènere, Ángela Rodríguez, ha dit que "no és assumible en una democràcia que no hi hagi una condemna unànime a tots els assassinats masclistes" i ha demanat un major esforç per a reforçar el Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere: "Hem de millorar. No és suficient", ha asseverat.