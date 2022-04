«Aquells que tenen les armes i la munició que necessitem però rebutgen ajudar-nos, han de saber que el destí d’aquesta batalla també depèn d’ells. El destí de persones que poden ser salvades». El missatge del president ucraïnès, Volodímir Zelenski, dilluns a la nit difícilment hauria pogut ser més directe. El mandatari va evitar especificar a qui es referia amb els retrets del seu discurs. El nom d’Alemanya, però, s’intuïa.

El canceller federal alemany, el socialdemòcrata Olaf Scholz, rebutja des de l’inici de la invasió russa a Ucraïna l’enviament d’armament pesant que exigeix Kíev. Alemanya -el quart exportador mundial d’armament, segons l’últim informe Sipri- sí que ha enviat llançagranades, míssils de defensa antiaèria, vehicles militars, metralladores i munició. Tot i això, Berlín es resisteix a l’enviament de carros de combat, un altre tipus de tancs o helicòpters sota l’argumentació que aquest pas ha de ser acordat prèviament amb els seus socis de l’OTAN -especialment amb els EUA- i que els soldats ucraïnesos no tenen la formació militar per fer servir aquest armament. A canvi, ofereix més diners a Kíev.

Més enllà del discurs oficial, el cert és que Berlín vol evitar tant sí com no convertir-se en una part activa en la guerra a Ucraïna, extrem que podria denunciar Moscou si es fes efectiu l’enviament d’armament pesant. De fons també es deixa entreveure la gran dependència energètica que Alemanya té del petroli i, especialment, del gas rus. Un tancament prematur de l’aixeta del gas per part del Kremlin podria suposar una paralització parcial de la indústria alemanya, com adverteixen experts i el mateix Govern federal des de fa setmanes, amb el consegüent impacte en les cadenes de subministrament i l’augment de la desocupació.

Un episodi ha deixat clara l’actual tensió que hi ha entre Berlín i Kíev: el president federal d’Alemanya, Frank-Walter Steinmeier, tenia previst visitar Ucraïna la setmana passada amb els seus homòlegs de Polònia, Estònia, Lituània i Letònia. Dimarts, però, Steinmeier va explicar que el Govern de Zelenski havia rebutjat la seva visita.

Mentrestant, creixen les veus crítiques al si del Govern tripartit alemany conformat per socialdemòcrates, verds i liberals. Aquests dos darrers socis menors s’oposen obertament al «no» de Scholz i de l’SPD a l’enviament d’armament pesant. El ministre federal de Justícia, el liberal Marc Buschmann, va negar que aquest pas pogués suposar una entrada oberta en la guerra. «Ucraïna protagonitza una guerra defensiva. I si està exercint el seu dret legítim a la defensa, un suport exterior en forma d’enviament d’armes mai no pot suposar prendre partit en aquesta guerra», va explicar.