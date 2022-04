Sis milions d’ucraïnesos, tant dins d’Ucraïna com els refugiats als països veïns, necessiten a curt termini ajuda en aliments i en diners en efectiu, segons han assenyalat les Nacions Unides. L’assistència en aliments s’està accelerant en localitats com Butxa, Irpín, Hostómel i Borodianka, alliberades en diferents moments del setge de les tropes russes i on la destrucció de la infraestructura ha sigut generalitzada.

Per videoconferència des de la ciutat ucraïnesa de Lviv, el coordinador d’emergència del Programa Mundial d’Aliments (PMA), Jakob Kern, va dir que aquest organisme ha mobilitzat 60.000 tones de menjar per a la crisi d’Ucraïna, que permetran alimentar dos milions de persones durant prop de dos mesos. Més de dos terços d’aquesta ajuda ha sigut obtinguda o comprada a la mateixa Ucraïna, va precisar, després d’assenyalar que aquests enviaments pretenen complementar els importants esforços humanitaris que està fent el Govern en favor dels més vulnerables.

En ciutats on els combats continuen i que estan envoltades per forces russes, com Khàrkiv, Sumi i Severodonestk, l’agència humanitària de l’ONU ha aconseguit subministrar 113 tones d’aliments per a les famílies que es troben atrapades. Es calcula que aquesta quantitat servirà per a 20.000 persones durant deu dies.

Fora del radar humanitari

Kern va precisar en una roda de la premsa que d’1,7 milions de persones que el PMA ha pogut ajudar, 1,4 milions estan en àrees totalment o parcialment assetjades, però va reconèixer que molts dels més vulnerables (part d’ells incapaços de mobilitzar-se) segueixen fora de l’abast del personal humanitari.

El cas més emblemàtic és el de la ciutat portuària de Mariúpol, sota setge gairebé des de l’inici de la guerra –el 24 de febrer– i on s’estima que encara hi ha més de 100.000 civils que no han pogut escapar i que no tenen tot allò essencial per sobreviure. «En aquestes circumstàncies, qualsevol malaltia que podria ser tractada fàcilment amb algun medicament, es converteix en una amenaça per a la vida», va comentar Kern.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) va indicar que 15 generadors destinats a hospitals estan de camí cap a diferents localitats d’Ucraïna, incloent-hi algunes de les regions de Donetsk i Lugansk, parcialment sota control de forces russes i on a causa dels forts combats el subministrament elèctric està compromès. Aquests equips subministraran el mínim d’energia necessària per al funcionament de les unitats mèdiques i de cirurgia en hospitals de referència que actualment no tenen electricitat o la tenen de manera limitada.

Un representant de l’OMS a Ucraïna, Bhanu Bhatnagar, va indicar per videotrucada que també s’estan enviant dos generadors a Mariúpol amb la intenció de portar-los al seu destí final una vegada les condicions de seguretat ho permetin. Cap ajuda humanitària ha pogut arribar a aquesta ciutat en les últimes setmanes