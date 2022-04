El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, va començar ahir a concretar el pla fiscal per «tornar als espanyols», va afirmar, entre «7.500 i 10.000 milions d’euros» que l’Estat està recaptant de manera extraordinària com a conseqüència de la inflació, que al mes de març es va enfilar fins el 9 ,8%. Entre les mesures més destacades, el líder dels populars proposa abaixar la tarifa de l’IRPF a les rendes inferiors als 40.000 euros; establir ajudes d’entre 200 i 300 euros per a les famílies que tinguin ingressos per sota de 17.000 euros; la creació d’una figura en els mínims personals i familiars en la declaració de la renda, i també la rebaixa al «4 o 5%» de l’IVA del gas i l’energia elèctrica, els preus de les quals estan disparats.