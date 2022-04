El Jutjat d’Instrucció Número 47 de Madrid ha estès la imputació a l’empresari Luis Medina al delicte d’alçament de béns i li ha imposat una fiança civil de 891.227 euros que haurà d’abonar en el termini de tres dies, segons una interlocutòria a la qual ha tingut accés El Mundo. Fins ara estava imputat per estafa agreujada, falsedat documental i blanqueig de capitals.

El jutge Adolfo Carretero pren aquesta decisió en comprovar que Medina havia començat a retirar diners des del 13 d’abril del 2021, data en què va ser citat a declarar davant la Fiscalia Anticorrupció. L’instructor ja havia comunicat en una interlocutòria que únicament se li havia pogut embargar un iot matriculat a Gibraltar, amb un valor de 325.515 euros, i un compte corrent amb 247 euros per cobrir la responsabilitat civil dels presumptes delictes investigats, que està valorada en 1.216.984 euros.

Medina s’exposava a ser imputat per alçament de béns en buidar els seus comptes i fer desaparèixer el milió de dòlars en comissions per intermediar en contractes de material per lluitar contra la covid-19 amb l’Ajuntament de Madrid. Tampoc hi ha rastre dels dos bons, per un import total de 400.000 euros, que hauria adquirit amb la mossegada aconseguida en l’operació.

Aquest és el motiu pel qual el jutge Carretero ha tornat a reclamar a Deutsche Bank que li comuniqui, amb el màxim detall possible, les operacions de venda de títols valors de Medina, i en particular, els comptes bancaris en què s’haurien dipositat les quantitats que hagués obtingut, així com la identitat dels seus beneficiaris.

En aquest sentit, també demana a l’Agència Tributària que l’informi sobre la destinació dels fons retirats en les operacions esmentades, incloent-hi els possibles partícips i els seus últims beneficiaris. Així mateix, l’instructor encarrega al Punt Neutre Judicial que esbrini els béns mobles i immobles de què disposi Medina a Espanya i a l’estranger. En última instància, Carretero sol·licita al Jutjat de Primera Instància número 12 de Sevilla que l’informi de la situació en què es troba l’herència d’una parenta.