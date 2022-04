Rússia ha fet aquest dimecres un llançament de prova amb el míssil balístic intercontinental Sarmat, que va ser llançat des del cosmòdrom de Plesetsk i va impactar al seu destí, a 6.000 quilòmetres de distància, al polígon de Koura, a la península de Kamtxatka.

Es tracta del míssil RS-28 Sarmat, també conegut com a Satan II, que pot arribar a una distància de fins a 17.000 km, segons Rússia. L’OTAN ha designat aquest míssil, que porta des del 2009 en desenvolupament i es va presentar el 2018 per primera vegada, com a SS-X-30 Satan-2.

El Ministeri de Defensa de Rússia va comunicar que aquest míssil «disposa de característiques singulars que li permeten superar amb garantia tots els sistemes de defensa antimíssils existents i prospectius».

«El nou míssil és capaç d’arribar a objectius a grans distàncies utilitzant diferents trajectòries de vol», segons el comunicat del ministeri.

«El Sarmat és el míssil més potent amb l’abast més gran d’objectius del món, que reforçarà significativament la capacitat de combat de les forces nuclears estratègiques del nostre país», va destacar l’organisme.

Després de la finalització del programa de proves del sistema, el Sarmat s’incorporarà a l’arsenal de les Tropes de Míssils de Designació Estratègica del país.