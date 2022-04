Les cassoles han sonat per setena nit consecutiva a les principals ciutats del Brasil, on el malestar amb el president Jair Bolsonaro creix com l’escuma. Homes i dones que el van votar en les presidencials del 2018 no dubten ara a sortir als balcons a expressar la seva frustració al crit de «fora» i «judici polític». Bona part de la societat brasilera mostra la seva repulsa i espant per les intervencions públiques d’un Bolsonaro que ha qualificat el coronavirus de «fantasia» i «gripeta». Alhora, no obstant, ha intentat que el cost de la crisi econòmica derivada de la pandèmia la paguin els sectors socials més desprotegits.

Animat pel seu guru econòmic, Pualo Guedes, Bolsonaro va autoritzar dilluns passat que les empreses deixessin de pagar els salaris als empleats durant quatre mesos. La iniciativa va provocar tant rebuig que el Govern d’ultradreta va haver de desfer-ho. «Desafortunadament, les demostracions d’insensibilitat social i cretinisme polític a càrrec del Govern ja no són sorprenents. No obstant, l’edició furtiva d’una mesura provisional que va autoritzar la suspensió dels contractes de treball encara mostra una alarmant discrepància amb les prioritats del país en la calamitat del coronavirus», assenyala el diari paulista ‘Folha’ a la seva editorial d’avui dimarts. El capital polític del president brasiler, un excapità de l’Exèrcit, s’evapora a mesura que passen els dies malgrat els esforços de la ultradreta d’atapeir les xarxes socials amb missatges en defensa del mandatari i assenyalar que tot el que passa és part d’una gran conspiració xinesa. Per a l’empresa de sondejos nord-americana Eurasia Group, Bolsonaro és el cap d’Estat més «ineficient» del món en el combat contra la pandèmia. Aquesta percepció és compartida per gairebé el 70% dels brasilers amb educació superior, d’acord amb la consultora Datafolha. Trastorns psicològics El diputat estatal Gil Diniz, del Partit Social Liberla (PSL, oficialisme), ha defensat Bolsonaro en la seva baralla amb els governadors estatals que van decidir decretar la quarantena per mitigar els contagis. El president va entrar en còlera i Diniz li ha donat la raó. Ha dit que s’estan exagerant les mesures de prevenció. Després de negar que al Brasil hi hagués el racisme, Sérgio Camargo, president de la Fundació Palmarse, creada precisament per protegir els afrobrasilers, ha minimitzat el perill del Covid-19. «¡És la imbecil·litat més gran en la història humana!», ha dit. Els disbarats oficials no fan més que enervar milions de brasilers. Per a Merval Pereira, columnista del diari carioca ‘O Globo’, el Brasil viu una «comèdia d’errors» barrejada amb un «populisme mesquí». Per a la revista ‘Isto é’, el president és un «ignorant irresponsable». El «mite», com el van anomenar els seus seguidors durant la campanya electoral del 2018, «sembla mostrar signes d’alienació i mostra que pot estar patint, eventualment, discapacitat i trastorns psicològics». Segons la publicació, en vista de les circumstàncies, el país ha de saber «si el president pot continuar en el càrrec o si ha de ser destituït». Fins al moment, el Congrés ha rebut cinc sol·licituds per obrir un procés contra Bolsonaro i no es descarta que se’n presentin més. Se l’acusa d’atemptar contra la salut pública per haver violat els articles 267 i 268 del Codi Penal relacionats amb la propagació d’epidèmies i malalties contagioses. El 15 de març passat, i malgrat la cascada d’infeccions al seu voltant, Bolsonaro va participar en una marxa en favor del tancament del Parlament i va estrènyer despreocupadament les mans dels qui el saludaven i li mostraven suport. El diari ‘Jornal de Brasil’ va preferir parlar d’un «canalla virus» que no només és transmès pel Govern d’ultradreta sinó per la seva base de sustentació política i econòmica.