Jair Messias Bolsonaro és conegut pel seu llenguatge incendiari i el seu vocabulari obertament homòfob, misogin i racista. El nou president electe del Brasil tampoc es reprimeix a l’hora de defensar la dictadura. A continuació, les seves 10 frases més salvatges:

Sobre els homosexuals

“Els homosexuals ho són per consum de drogues, només una petita part ho és per defecte de fàbrica”

“No combatré ni discriminaré, però si veig dos homes fent-se un petó al carrer, els pegaré”

“Seria incapaç d’estimar un fill meu homosexual. No respondré com un hipòcrita, si em passés, preferiria que es morís en un accident”

Sobre les dones

“Ella no mereix ser violada, perquè és molt dolenta, perquè és molt lletja. No és del meu gust, mai la violaria”

“No és una qüestió de col·locar quotes de dones perquè sí. Hem de col·locar gent capacitada. Si col·loquen dones perquè sí, he de contractar negres també”.

“Tinc cinc fills, van ser quatre homes. I en el cinquè vaig tenir una debilitat i va venir una dona”

Sobre la seva ideologia

“L’error de la dictadura va ser torturar i no matar”

“Cal donar sis hores perquè els delinqüents s’entreguin. Si no, es metralla el barri pobre des de l’aire”

Racisme

“No corro el risc que un dels meus fills s’enamori d’una dona negra perquè van ser molt ben educats”

“No fan res [les comunitats negres]. Hi estem gastant més de mil milions de dòlars a l’any. No serveixen ni per procrear”