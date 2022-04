El fiscal en cap Anticorrupció, Alejandro Luzón, ha obert diligències d’investigació per tretze contractes que el Govern va adjudicar a set empreses per a l’adquisició de material sanitari durant la pandèmia. La investigació s’inicia després que el diputat i el portaveu del Grup Parlamentari Popular a l’Assemblea de Madrid, Alfonso Serrano, presentés una denúncia per suposades irregularitats en els contractes d’emergència formalitzats per l’Administració General de l’Estat.

Entre els contractes que seran investigats hi ha els concedits a tres empreses que el PP relaciona amb la vicepresidenta del Govern, Nadia Calviño; i amb els exministres Salvador Illa i José Luis Ábalos. En concret, l’atorgat a Páginas Amarillas Soluciones Digitales SA, ara anomenada Beedigital, que segons la denúncia tindria algun tipus de relació amb el marit del ministra d’Economia, Nadia Calviño Santamaría: «En ostentar el seu cònjuge el lloc de director de màrqueting de l’empresa. A més, l’adjudicació del contracte es va realitzar quan l’adjudicatària tenia deutes amb l’Estat per un import d’1,6 milions d’euros. Quan es va prorrogar el contracte el 2020, el deute amb l’estat pujava a 884.000 euros», destaca l’escrit del fiscal, que transcriu la denúncia del PP. Anticorrupció també investigarà el contracte adjudicat a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., que segons una publicació periodística podria tenir algun vincle amb Ábalos. L’acord amb la firma FCS Select Products S.L. també serà analitzat, ja que el PP el vincula a l’exministre de Sanitat Salvador Illa. La resta de contractes sospitosos es van concedir a les empreses Member of the Tribe SL, Weihai Textile Group Import and Export LTD, Hyperin Grupo Empresarial i Industrias Plásticas Playbol SL. «El fil conductor en l’exposició dels fets que conformen les irregularitats que es denuncien són les societats adjudicatàries i és la vinculació de cadascuna de les empreses amb les diferents administracions públiques i la manca de comprovació de la concurrència dels requisits mínims per a la formalització dels contractes», destaca el document fiscal. Tot i això, Luzón reconeix que el PP no ha aportat cap tipus d’informació «sobre la suposada relació dels adjudicataris amb les persones aforades que s’indiquen i la seva possible intervenció o ajuda en l’obtenció dels contractes». Prevaricació i malversació «Aquestes conductes», assenyala el fiscal, «podrien constituir, segons el denunciant, els delictes de prevaricació, negociacions prohibides als funcionaris, tràfic d’influències i malversació de cabals públics», conclou l’escrit, que acorda obrir les diligències de recerca.