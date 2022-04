L’Oficina de les Nacions Unides per als Drets Humans veu «evidències creixents» de crims de guerra a Ucraïna, on «les forces armades russes han bombardejat indiscriminadament àrees poblades, assassinant civils i destruint hospitals, escoles» i altres infraestructures no militars. Hores després de fer-se pública aquesta denúncia, el Kremlin va anunciar que el president rus, Vladímir Putin, rebrà el secretari general de l’ONU, António Guterres, per parlar de la campanya militar al país eslau.

En les vuit setmanes de conflicte, «la llei humanitària internacional no només ha estat ignorada sinó totalment abandonada», va assenyalar ahir l’alta comissionada de l’ONU per als drets humans, la xilena Michelle Bachelet. L’atac a l’estació de tren de Kramatorsk, que va causar la mort de 60 persones, simbolitza la falta de respecte a les lleis internacionals.