El PP assumeix que les comunitats haurien de carregar aproximadament amb la meitat de la rebaixa fiscal d’entre 7.500 i 10.000 milions d’euros que el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, planteja al Govern. Aquestes mesures fiscals tenen com a objectiu compensar l’efecte de la inflació sobre les famílies amb rendes més baixes i les empreses més vulnerables i, segons proposa el PP, tindrien una durada d’un any. El PP va enviar ahir el pla a la Moncloa amb l’objectiu que Pedro Sánchez assumeixi alguna de les seves iniciatives de cara al debat parlamentari de la setmana que ve sobre el decret de mesures per pal·liar l’impacte de la guerra.

Feijóo va adjuntar una carta al president del Govern en què li diu que sap que «no és freqüent» que l’executiu i el principal partit de l’oposició treballin «junts», però afegeix que la seva voluntat és «canviar aquesta política» per col·laborar en els assumptes «rellevants». Per això li demana que afronti les seves propostes «realistes» amb «esperit lleial i constructiu». El document porta com a capçalera en cadascuna de les 40 pàgines l’escut d’Espanya i no el del PP. Feijóo, que ja va evitar les sigles en la seva última campanya a Galícia, vol que quedi la idea que està preparat per ser el proper president i és l’«alternativa» a Sánchez, no el cap de l’«oposició», paraula que evita en les seves intervencions.

El PP proposa a l’executiu un menú de diferents mesures que afecten l’IRPF (rebaixes dels primers tres trams, un complement al mínim personal per als que ingressin entre 14.000 i 22.000 euros i una ajuda directa anual per a les rendes baixes), l’IVA del gas, els impostos especials i el de societats. Calcula que la xifra total pot estar entre 7.500 i 10.000 milions i aniria a càrrec de la «sobrerecaptació» que, segons els populars, obtindrà Hisenda per l’efecte de la inflació sobre els preus.

Es dóna la circumstància que la meitat de la recaptació de l’IRPF i de l’IVA està cedida a les comunitats, així com entre el 58% i el 100% dels impostos especials. «Seria raonable que les autonomies assumissin la seva part» del cost, va admetre ahir el vicesecretari d’Economia del PP, Juan Bravo, en una trobada amb els mitjans.

Fons europeus

A més a més de mesures fiscals, el pla inclou iniciatives per agilitzar l’execució dels fons europeus, començant per transformar en beneficis fiscals uns 4.900 milions d’euros que ara estan plantejats en forma d’ajuts. El document inclou també propostes, sense quantificar, per reduir la despesa pública. Entre elles, la reducció de ministeris.

De cara al debat parlamentari de la setmana que ve, Bravo no va voler aclarir què votarà el PP si l’executiu no accepta cap de les seves iniciatives. El Govern ha de convalidar el seu reial decret amb mesures per mitigar l’impacte de la guerra d’Ucraïna i els populars no han decidit si s’abstindran o votaran «no». A Sánchez se li ha complicat la sessió, ja que alguns socis (ERC, Junts i EH Bildu) exigeixen explicacions pel suposat espionatge a líders independentistes i, per ara, no les reben.