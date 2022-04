Els serveis d’intel·ligència alemanys han començat a vigilar de prop els sectors més radicals del partit d’extrema dreta Alternativa per a Alemanya (AfD, en les seves sigles en alemany). AfD va organitzar la setmana passada la marxa contra la "multiculturització" a Chemnitz, que des d’aleshores s’ha convertit en un focus de tensions xenòfobes.

Els estats federals de Bremen i la Baixa Saxònia han anunciat que han autoritzat la intel·ligència regional afer seguiments a la secció juvenil del partit. Les sol·licituds de seguiment han sigut dirigides específicament al’Oficina Federal per a la Protecció de la Constitució, a la qual s’ha expressat el temor que el partit ultradretà es converteixi en una amenaça per al text constitucional alemany.

Idees anticonstitucionals

"Es tracta d’una organització que defensa idees contràries a la nostra Constitució", ha dit Boris Pistorius, ministre de l’Interior del Govern regional de la Baixa Saxònia. El Govern federal, per la seva part, no estudia fer aquest pas de moment, segons ha expressat el portaveu del Ministeri de l’Interior, Harald Neymanns. En l’actualitat, ha explicat el funcionari, no hi ha els requisits per iniciar un seguiment del partit "en el seu conjunt".

L’article 3 de la Constitució afirma que una força política pot ser objecte d’investigacions d’aquest tipus si els seus militants persegueixen "objectius anticonstitucionals", com dur a termeactivitats contra "l’ordre liberal democràtic fonamental", l’Estat o el funcionament de les institucions. "AfD s’ha mostrat obert a les tesis ultradretanes. Quan algú amenaça aquest Estat, ha de ser vigilat", ha assegurat Lars Klingbeil, secretari general del Partit Socialdemòcrata (SPD).

Després Chemnitz

La presidenta de l’SPD, Andrea Nahles, ha afirmat que, després de les manifestacions a Chemnitz, on es van fer salutacions nazis i es van proferir insults xenòfobs, AfD s’ha tret la "màscara" i es mostra com una "organització pantalla de racistes i feixistes". La Unió Cristianodemòcrata (CDU) de la cancellera Angela MerkelAngela Merkel no s’ha pronunciat de manera unitària.

AfD, per la seva part, ha emès un comunicat, subscrit per tots els membres de la seva direcció, en què qualifica d’"absurda" la mesura, reivindica el seu caràcter "democràtic", defensor de la Constitució i de l’Estat de dret. "Això és absurd, perquè som un partit democràtic que advoca per un Estat de dret fort", assenyala el comunicat, firmat per Alexander Gauland i Alkice Weidel, junt amb altres líders del partit.