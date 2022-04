L’aposta de França

Cada vegada més observadors solvents afirmen que la gran divisió política no és ja la tradicional entre la dreta i l’esquerra. Que avui l’opció està entre els mundialistes liberals, que creuen que la globalització és positiva i volen més governança internacional per al benestar i frenar el canvi climàtic, i els nacionalistes populistes, que veuen en la globalització la gran amenaça i reclamen més poder per als vells estats nació. Globalistes contra nacionalistes. Classificar és discutible, però és cert que l’elecció de Trump, o el referèndum del Brexit, van ser triomfs del nacionalpopulisme: «Amèrica primer», o que «Gran Bretanya reprengui el control». L’elecció entre Emmanuel Macron i Marine Le Pen també revela la divisió entre la França que aposta per una Europa més unida i una altra que creu que França està perdent la seva ànima davant la globalització, Brussel·les i la immigració islàmica.

Les últimes enquestes apunten a una clara victòria de l’europeista Macron sobre la nacionalista Le Pen (54%-45%). I això malgrat que Macron ha hagut de conviure amb la gran crisi de la pandèmia. Però serà una victòria una mica amarga. Primer, perquè el marge serà inferior al de 2017 (66%-34%). A més, en la primera volta, Macron va tenir un 28% dels vots enfront del 23% de Le Pen i el 22% de Mélenchon, el populista d’esquerres que va quedar eliminat. Ara, Macron guanyarà perquè recollirà més vots que Le Pen dels que fa 15 dies van votar a Mélenchon. Per això, Macron ha graduat el seu pla d’elevar l’edat de jubilació als 65 anys i insisteix en indiciar les pensions amb l’IPC, alguna cosa que no agrada als liberals clàssics. I guanyarà només perquè el populisme està partit en dos per la vella divisió dreta-esquerra: nacionalisme ultra contra socialisme dogmàtic que rebutja el mercat.

L’èxit de Le Pen ha estat saber combinar el nacionalisme antieuropeu i poc inclinat a la immigració de l’antic Front Nacional amb la protesta populista contra l’alça de preus i les condicions de vida. França va créixer l’any passat un 7% (més que Alemanya), la inflació està en el 4,5%, tres punts per sota de la mitjana europea, i l’atur ha baixat fins al 7,4%. Els francesos són potser els més humans: sempre en volen més. La victòria de Macron, si es confirma, impedirà el bloqueig d’Europa. Més creixement, més benestar i afrontar el canvi climàtic implica més Europa, no menys com proposa Marine Le Pen. Després caldrà veure el que passa a les legislatives de juny i com Macron fa que el seu projecte social-liberal aconsegueixi unir més a França que en els últims cinc anys, sacsejats per la revolta de les armilles grogues i el coronavirus. Però les enquestes no són els resultats. I Marine Le Pen encara pot guanyar. Va passar, contra pronòstic, amb el Brexit. I ha aconseguit que molts no la vegin ja com l’extrema dreta, sinó com una dona raonable que estima als gats i es preocupa pels finals de mes dels francesos. Mentrestant, Macron és percebut com un president tecnòcrata i el menys empàtic (excepte Sarkozy) de la Cinquena República. Chirac, l’últim president reelegit, era molt més pròxim al francès mitjà que l’ambiciós Macron, el primer càrrec del qual d’elecció popular va ser el de president de la República. La veritat és que molts assalariats del sector privat –i més encara del sector públic– deien fa poc sentir-se més pròxims a Le Pen.

La victòria de Le Pen, malgrat que el llop s’ha vestit amb pell de xai molt millor que Trump, comportaria una crisi descomunal a la UE en un moment decisiu, quan la guerra d’Ucraïna ha ennegrit totes les perspectives. La UE ha d’estar avui preparada per a totes les eventualitats. Potser un triomf de Le Pen no comporti finalment un gran desastre perquè seria difícil que després obtingués majoria en les legislatives de juny. Però una França en crisi i una Europa paralitzada és el menys convenient quan el BCE, obligat per l’alta inflació, haurà de deixar animar l’economia injectant diners com ha estat fent els últims anys. París continua sent clau. I amb Le Pen no hi hauria eix París-Berlín i la UE estaria submergida en una greu crisi en el pitjor moment. Afortunadament sembla que no serà així.

