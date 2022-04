Rússia va llançar ahir un nou atac contra l’últim gran bastió defensiu de la ciutat de Mariupol. El Govern ucraïnès va anunciar el començament d’una nova ofensiva russa contra l’acereria de Azovstal, un dels últims focus de la resistència ucraïnesa a l’assetjada ciutat, pròxima al port de la localitat que ja està sota control rus, segons el Kremlin.

«L’enemic està intentant acabar amb l’última resistència de la ciutat», va declarar l’assessor presidencial Oleksei Arestovich en un missatge de vídeo recollit per l’agència ucraïnesa UNN.

El president rus, Vladimir Putin va frenar el dijous una ordre per a atacar l’acereria per a evitar un elevat nombre de pèrdues entre els seus efectius, segons els analistes consultats per DPA.

La ciutat porta assetjada pràcticament des del principi de la invasió, el 24 de febrer, i les autoritats de Kíev denuncien que almenys 20.000 persones han mort des de llavors, de les quals la meitat han estat enterrades en fosses comunes.

Uns 120.000 civils romanen a la ciutat assetjada, d’acord amb les estimacions del Govern d’Ucraïna. Així mateix, l’Estat major ucraïnès ha confirmat una nova ofensiva russa al llarg de tot el front de la regió del Donbàs, a l’est del país, on es troben les autoproclamades repúbliques separatistes de Donetsk i Lugansk.

Els combats s’estan concentrant a la ciutat de Sievierodonetsk (Lugansk), així com a Rubizhne, Popasna i Marinka, segons un missatge publicat en el seu compte de Telegram.

Contra civils

Almenys sis persones van morir ahir després que dos míssils de creuer impactessin en un barri residencial dels afores d’Odessa, a l’est d’Ucraïna. Les autoritats de la ciutat portuària, que dona almar Negre, van explicar que la magnitud dels danys farà que el nombre de víctimes augmenti.

Entre les sis víctimes hi ha un bebè de tres mesos, segons va apuntar Andriy Yermak, cap de l’administració presidencial. Un total de18 persones més van resultar ferides.

El govern de la ciutat ucraïnesa va publicar imatges al seu canal de Telegram en les quals es veu un gran complex d’habitatges del districte de Tairove sota columnes de fum negre. «Tot això passa mentre la pacífica Odessa es preparava per al Diumenge de Pasqua», va assenyalar el seu alcalde, Gennady Trukhanov. Tant militars com civils esperaven que aquest cap de setmana es produís una disminució dels bombardejos russos amb motiu de la festivitat que celebren els cristians ortodoxos del país.

Fins ara, Odessa s’havia lliurat dels atacs de Rússia contra zones residencials on viuen civils i només els havia sofert contra objectius militars i infraestructures estratègiques. Això ha canviat amb els míssils llançats ahir dissabte per un bombarder estratègic rus El Tu-95 que sobrevolava el mar Caspi i que van matar almenys a sis persones. «L’únic objectiu dels atacs amb míssils russos a Odessa és el terror», va tuitar el ministre d’Afers exteriors d’Ucraïna, Dmytro Kuleba.

Bucha: el relat més atroç de la guerra

Alina espera nerviosa sota una intensa pluja al fet que un camió descarregui desenes de cadàvers en la morgue de Bucha. Aquesta jove de 24 anys ha de reconèixer el cos del seu pare, del qual no sap res des que les tropes russes van entrar a aquesta castigada localitat i van massacrar a la seva població. «Cada dia porten nous cadàvers i vinc aquí a veure si trobo el meu pare… A veure si el trobo entre totes aquestes persones mortes», assevera Alina, envoltada d’una desena de veïns de Bucha que estan en la seva mateixa situació. Després de revisar d’un en un els cadàvers, alguns d’ells en un avançat estat de descomposició i altres amb signes de tortura, la jove surt de la morgue i crida a la seva mare: «No he vist el seu cos… potser està viu», li comunica. Les autoritats ucraïneses asseguren que ja s’han trobat els cossos de 420 civils només a Bucha, una petita i acomodada localitat que va commocionar el món després de descobrir-se les atrocitats que van cometre els russos contra la seva població abans de la seva retirada. No obstant això, cada dia van apareixent nous cossos en pous, fosses comunes o en jardins particulars.