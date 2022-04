Des que el 24 de febrer va posar en marxa la <strong>invasió </strong>militar d’<strong>Ucraïna</strong>, Rússia va fixar el seu operatiu a la ciutat de Mariúpol, un important centre econòmic a la vora del mar d’Azov i un enclavament geoestratègic essencial per als interessos del Kremlin d’establir un corredor que connecti del Donbass a Crimea, sota domini rus des de l’annexió per la força del 2014. Dos mesos després, Moscou és a punt de sotmetre del tot la localitat portuària en un sagnant setge que ja hauria causat la mort de més de 20.000 civils.

Amb aquesta «trista xifra», l’alcalde de Mariúpol, Vadim Boitxenko, ha denunciat la dramàtica situació que viu la ciutat, on més de 100.000 persones estarien atrapades sota el foc creuat. Aquest dissabte hi havia d’haver una evacuació de civils que finalment no es va portar a terme. «Lamentablement, les tropes russes fa dos dies que estan frustrant l’evacuació, no deixen sortir la població (...) Se’n burlen», ha assenyalat Boitxenko, que divendres va informar de la troballa d’una gran <strong>fossa comuna</strong>, on podrien estar enterrats entre 3.000 i 9.000 cadàvers.

Mentre Rússia ja celebra el seu domini militar sobre Mariúpol, Ucraïna assegura que encara hi ha bosses de <strong>resistència</strong>. Una de les últimes s’atrinxera des de fa dies a l’acereria d’Azovstal, un reducte on centenars de civils i militars continuen amagats en búnquers subterranis. Dimarts, les tropes russes van intensificar l’assalt contra la planta industrial amb bombes antibúnquer. Vladímir Putin ha ordenat segellar la ciutat per evitar que «no passi ni una mosca».

Deportació per la força de civils

Aquesta tràgica situació ha fet que les Nacions Unides demanin l’«aturada immediata» dels combats a Mariúpol per permetre l’evacuació de tots els civils atrapats. El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, també n’ha parlat amb el president turc, Recep Tayyip Erdogan, que ha assegurat el recolzament d’Ankara a Kíiv durant les fràgils negociacions de pau amb el Kremlin. Zelenski ha advertit que abandonarà les negociacions si les tropes russes maten les persones atrinxerades a la planta d’Azovstal.

Els últims dies, Kíiv ha denunciat que Rússia ha aprofitat la desesperació de ciutats sota setge com Mariúpol per deportar per la força més de 300 persones, entre les quals 90 nens, a territori rus. Zelenski, ha descrit com «camps de concentració» les zones on l’Exèrcit rus reté civils ucraïnesos que posteriorment serien deportats a Sibèria i l’extrem oriental de Rússia. «Són com els que van construir els nazis al seu moment», va assenyalar en el videomissatge de dissabte.

Zelenski s’havia de reunir aquest diumenge a Kíiv amb el secretari d’Estat dels Estats Units, Antony J. Blinken, i el secretari de Defensa, Lloyd J. Austin III, segons va assegurar el mandatari ucraïnès en una trobada amb la premsa aquest dissabte. Tanmateix, la Casa Blanca no va confirmar en cap moment aquesta informació i, fins a la publicació d’aquesta notícia, es desconeix si la trobada ha tingut lloc.

Mentrestant, Ucraïna continua dessagnant-se en una guerra que aquest dilluns entra en el tercer mes. Almenys vuit persones, inclòs un nadó, van morir aquest dissabte en un atac amb míssils russos contra la localitat portuària d’Odessa, a la vora del mar Negre. Gairebé 5,2 milions d’ucraïnesos han fugit del país, segons les dades actualitzades de l’ACNUR, mentre que més de 7,7 milions s’han vist forçades a desplaçar-se dins el territori.