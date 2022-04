L'idil·li que uneix Emmanuel Macron, de 39 anys, i Brigitte Trogneux, de 64, té robat el cor als francesos. I és que després de l'atzarosa vida amorosa que ha protagonitzat François Hollande a l'Elisi, la història de la parella de moda ara a França bé podria inspirar una ‘chanson d’amour’ de Jacques Brel o Edith Piaf.

Era només un adolescent de 16 anys quan Macron es va enamorar perdudament de la seva professora de francès, que llavors en tenia 40, estava casada amb un banquer, André Auzière, i era mare de tres fills, Sébastien, Laurence i Tiphanie, que rondaven l'edat del llavors brillant estudiant. L'amor pel teatre els va unir quan el jove Macron es va apuntar al taller que ella impartia. L'acostament va ser lent però inevitable.

Tots dos pertanyien a l'elit de la burgesia local d'Amiens -ell, fill de metges; ella, descendent d'una família xocolatera-, però els separava una generació. I els pares d'Emmanuel van tractar de trencar aquell amor enviant el seu fill al prestigiós liceu Henri-IV, al cor del barri llatí de París, on podria desenvolupar tot el seu talent. Brigitte el va convèncer perquè acceptés. I ell li va escriure una carta. “No et desfaràs de mi fàcilment. Tornaré i ens casarem”, segons ell mateix va confessar al documental ‘Emmanuel, l'estratègia del meteor’ de France 3.

I va tornar. Es van casar el 2007, quan ell ja tenia 30 anys i era banquer de Rotschild. Des d'aleshores, Brigitte, a més del seu gran amor, ha sigut el seu gran suport professional. Forma part del seu equip de col·laboradors, li porta l'agenda, li revisa els discursos. Segons confessa un íntim de la parella, “ell no fa res sense demanar-li a ella consell, ja sigui sobre el fitxatge d'algú, sobre l'elecció d'una americana o un tallat de cabells”.

Diumenge, en la seva gran nit, va tenir paraules per a Brigitte. “Sense ella jo no estaria aquí avui”. Ha explicat que quan arribi a l'Elisi, la seva dona tindrà “el seu lloc, no darrere, ni amagat, sinó al meu costat, on sempre ha estat”. ‘Bibi’ o ‘Bam’ és com anomena el seu cercle més íntim la que està a un pas de convertir-se en la nova primera dama francesa, una rossa 'chic' i elegant que es deixa vestir per la filla del president director general del grup de luxe Louis Vuitton.

Els Macron formen avui una família perfecta: el matrimoni, els tres fills d'ella, i els set nets als quals fa d'avi. Als fills de la seva dona, germans per a ell, els ha integrat en la campanya. Sébastien, enginyer, controla les xarxes socials. Tiphanie anima un comitè de suport a Pas-de-Calais, i Laurence, cardiòloga, vetlla per la bona salut del candidat. Laurence, inscrita al mateix taller de teatre en què Emmanuel es va enamorar de la seva mare, va ser el primer testimoni de l'acostament de la parella. Avui li vigila el cor.

L'home que no vol ser ‘premier homme’

Louis Aliot ha bastit la seva carrera professional amb Marine Le Pen. Considerat el cervell, arquitecte i estrateg de la nova imatge del Front Nacional (FN), als seus 47 anys, Aliot és també vicepresident del partit i parella des de l'any 2000 de la candidata a l'Elisi.

Aliot, divorciat com Le Pen, té dos fills fruit d'un matrimoni anterior i és l'únic home que ha aspirat a França a ser 'primer cavaller', un lloc que no l'atrau gens ni mica tal com ha manifestat en diverses ocasions. Aliot vol progressar en la seva carrera política individual, continuar lluitant per l'alcaldia de Perpinyà i per mantenir la vicepresidència de l'FN.

Nascut a Tolosa el 1969 i llicenciat en dret constitucional, està immers en les tasques del partit des dels 21 anys i ha ocupat diversos càrrecs en la formació. Aliot és un ultradretà convençut malgrat la seva història familiar i els seus antecedents comunistes.

El seu avi matern era algerià i jueu, i la seva àvia materna va ser la responsable dels arxius del Partit Comunista Francès a Bab el-Oued, Algèria. Els seus pares van ser repatriats de la seva Algèria natal durant la guerra que va mantenir França amb la seva excolònia i des d'aleshores la ideologia familiar va canviar cap a la dreta nacionalista.

El que es podria convertir en el tercer marit de Le Pen, també és l'autor dels discursos de la candidata a l'Elisi, i un dels ideòlegs que han portat l'FN a disputar la segona volta electoral. Aliot manté una relació pròxima amb els seus dos fills i amb els tres de Le Pen, especialment amb els bessons, amb els quals comparteix la seva coneguda passió pel rugbi.

Aliot també està marcat per la controvèrsia francesa dels llocs de treball ficticis. Igual que els familiars de Fillon i segons el portal ‘Mediapart’ el 2013 va obtenir un sou d'assistent per part de Le Pen, un lloc que mai va ocupar.

Encara que no li interessa l'atenció mediàtica per evitar que assumptes com aquest perjudiquin la seva carrera política i la de la seva parella, la candidata a la presidència francesa acostuma a compartir a les seves xarxes socials instantànies amb Aliot per acostar-se als seus seguidors i intentar eliminar la imatge seriosa i fosca del partit d'extrema dreta.