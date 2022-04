Brigitte Trogneux, de 69 anys, va protagonitzar un idil·li amb Emmanuel Macron, de 44, que té robat el cor als francesos. I és que després de l’agitada vida amorosa de François Hollande a l’Elisi, la història de la parella de moda a França bé podria inspirar una ‘chanson d’amour’ de Jacques Brel o Edith Piaf. I estan de celebració una vegada el president Emmanuel Macron ha guanyat les eleccions a la ultradretana Marine Le Pen amb un 58,4% dels vots davant el 41,6% de la seva rival, una victòria clara que té el seu revers en el bon resultat obtingut per aquesta força reaccionària, el millor de la seva història. Amb aquest triomf, Macron seguirà cinc anys més a l’Elisi i entra en el selecte club de presidents de la V República que han sigut reelegits: Charles de Gaulle, François Mitterrand i Jacques Chirac.

- Brigitte Macron, primera dama amb estatus oficial

Als 40, Brigitte Trogneux era una professora de francès casada amb un banquer, André Auzière, i mare de tres fills, Sébastien, Laurence i Tiphanie, que rondaven l’edat d’un dels seus estudiants més brillants, Emmanuel Macron. Ell era llavors un adolescent de 16 anys que es va enamorar perdudament de la seva mestra. L’amor pel teatre els va unir quan el jove es va apuntar al taller que ella impartia. L’acostament va ser lent però inevitable.

Tots dos pertanyien a l’elit de la burgesia local d’Amiens (ell, fill de metges; ella, descendent d’una família xocolatera), però els separava una generació. I els pares d’Emmanuel van mirar de trencar aquest amor enviant el seu fill al prestigiós Liceu Henri-IV, al cor del barri llatí de París, on podria desenvolupar tot el seu talent. Brigitte el va convèncer perquè ho acceptés. I ell li va escriure una carta. «No et desfaràs de mi fàcilment. Tornaré i ens casarem», segons ell mateix va confessar al documental ‘Emmanuel, l’estratègia del meteor’ de France 3.

DONA I ESTRETA COL·LABORADORA

I va tornar. Es van casar el 2007, quan ell ja tenia 30 anys i era banquer de Rotschild. Des d’aleshores, Brigitte, a més del seu gran amor, ha sigut el seu gran suport professional. Forma part del seu equip de col·laboradors, li porta l’agenda, li revisa els discursos. Segons confessa un íntim de la parella, «ell no fa res sense demanar-li consell a ella, ja sigui sobre el fitxatge d’algú, sobre l’elecció d’un vestit o una tallada de cabells».

Després de sortir guanyador de la primera volta de les presidencials, l’abril del 2017, Macron va tenir paraules per a Brigitte. «Sense ella jo no seria avui aquí». El líder liberal va explicar llavors que quan arribés a l’Elisi, la seva dona tindria «el seu lloc, no al darrere, ni amagat, sinó al meu costat, on sempre ha estat». ‘Bibi’ o ‘Bam’ és com anomenen els més íntims la primera dama francesa, una rossa ‘chic’ i elegant que es deixa vestir per la filla del president-director general del grup de luxe Louis Vuitton.

Els Macron formen avui una família perfecta: el matrimoni, els tres fills d’ella, i els set nets als quals fa d’avi. Els fills de la seva dona, germans per a ell, els ha integrat a la campanya. Sébastien, enginyer, controla les xarxes socials. Tiphanie anima un comitè de suport a Pas de Calais, i Laurence, cardiòloga, vetlla per la bona salut del candidat. Laurence, inscrita en el mateix taller de teatre en què Emmanuel es va enamorar de la seva mare, va ser la primera testimoni de l’acostament de la parella. Avui li vigila el cor.