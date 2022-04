Els Estats Units han acusat l’activista espanyol Alejandro Cao de Benós d’haver ajudat el règim de Corea del Nord a esquivar les sancions econòmiques internacionals mitjançant l’ús de criptomonedes.

La Fiscalia Federal ha anunciat aquest dilluns que presenta càrrecs contra Cao de Benós i contra el ciutadà britànic Christopher Emms. Tots dos haurien assistit a la Conferència de Blockchain i Criptomonedes de Piongyang, on haurien proporcionat informació als assistents sobre com esquivar aquestes sancions. La tecnologia Blockchain permet crear una xarxa descentralitzada i privada que, al seu torn, dificulta el rastreig de les autoritats.

Originari de Tarragona, el controvertit Cao de Benós és conegut per defensar, almenys des del 1990, els interessos del règim que ara controla amb mà de ferro el dictador Kim Jong-un. Descendent de l’aristocràcia espanyola vinculada a l’extrema dreta militar, Cao de Benós va ser soldat abans de convertir-se en el primer representant occidental de Corea del Nord. El documental ‘El Infiltrado’ (Mads Brügger, 2020), va vincular aquest ciutadà espanyol amb un suposat entramat internacional de tràfic d’armes i de drogues.

Ciberestafes per finançar el règim

La presentació d’aquests càrrecs arriba després que el 12 d’abril passat l’investigador nord-americà Virgil Griffith, especialista en criptografia, fos condemnat a cinc anys i tres mesos de presó per violar la llei de poders econòmics d’emergència internacional al viatjar a la capital nord-coreana per prestar els seus serveis encara sense comptar amb el permís del Departament d’Estat. «La característica més important de les cadenes de blocs és que són obertes. I Corea del Nord no pot mantenir-se al marge, diguin el que diguin els EUA o l’ONU», va assenyalar llavors.