El president turc, Recep Tayyip Erdogan, ha ordenat aquest dissabte al seu Ministeri d’Afers Estrangers que declari ‘persona non grata’ deu ambaixadors occidentals per haver publicat aquesta setmana un text conjunt en el qual demanen la llibertat del filantrop, activista i opositor turc Osman Kavala.

Kavala és en presó preventiva des d’octubre del 2017 i és acusat, entre altres delictes, de «conspirar contra l’Estat» i haver participat en l’intent de cop d’Estat del 2016, cosa que l’opositor nega. De fet, el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha reclamat la seva llibertat en més d’una ocasió al·legant que la seva presó és «arbitrària i il·legal». Turquia, no obstant, continua retenint-lo.

Termini determinat

«He parlat amb el ministre d’Afers Exteriors [Mevlüt Çavusoglu] i li he dit: ‘Tracti immediatament la declaració d’aquests deu ambaixadors com de persones ‘no grates’’. «El dia que no coneguin ni entenguin Turquia, marxaran d’aquí», ha dit aquest dissabte Erdogan amb referència als ambaixadors de França, el Canadà, Finlàndia, Països Baixos, Dinamarca, Alemanya, Nova Zelanda, Noruega, Suècia i els Estats Units.

Segons la Convenció de Viena de 1963, quan un Estat declara com a persona ‘non grata’ l’ambaixador d’un altre, el país que ha enviat l’esmentat ambaixador l’ha de retirar en un termini determinat de temps. Si no aconsegueix fer-ho, llavors el país receptor pot, sense donar cap motiu, expulsar l’esmentat ambaixador del seu territori.