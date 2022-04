Joan Carles I té la intenció de participar en el Campionat del Món de Vela que es disputarà a Sanxenxo entre el 10 i el 18 de juny a bord del Bribón, segons una informació publicada per 'La Razón', que assegura que l'exmonarca ja ho hauria comunicat al seu entorn més íntim malgrat que no hi hagi confirmació oficial. Aquesta seria la primera vegada que el pare de l'actual cap d'Estat trepitgi terra espanyol després d'instal·lar-se a Abu Dhabi l'agost de 2020.