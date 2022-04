El Govern ucraïnès va oferir ahir a Rússia negociar un «alto el foc immediat» en una reunió a la metal·lúrgica Azovstal, un dels últims reductes dels combatents ucraïnesos atrinxerats a la ciutat de Mariúpol. L’assessor presidencial Oleksei Arestovitx va explicar que la proposta havia estat traslladada a Moscou al matí i que esperaven una possible resposta.

«Hem convidat els russos a celebrar una ronda especial de converses just davant dels murs d’Azovstal per negociar un alto el foc immediat per la Pasqua, instaurar corredors humanitaris i alliberar o intercanviar els nostres militars per tots els presoners de guerra russos», va explicar.

Arestovitx va advertir que hi haurà «conseqüències» si Rússia no accedeix a la proposta. A més, l’assessor presidencial va assegurar que hi ha cinc bosses de resistència ucraïnesa a Mariúpol, inclosa la d’Azovstal, i per això és incorrecte que només hi hagi resistència en aquest últim punt, desmentint així el ministre de Defensa rus, que va assenyalar que les tropes russes controlen la ciutat.

D’altra banda, el comandant de la regió militar de Khàrkiv, Oleh Sinegubov, va denunciar que les tropes russes han ocupat una de les fàbriques de Vovtxansk i hi han instal·lat una «cambra de tortura».