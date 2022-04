La fotografia de Manuel Valls, ex primer ministre francès, assegut a primera fila en la festa de la victòria del president Emmanuel Macron ha fet parlar. L’ex primer ministre, que mai no va obtenir cap càrrec durant el primer mandat de Macron malgrat el seu oferiment en reiterades ocasions, es va veure diumenge amb els partidaris més pròxims del guanyador de la nit. Tot i que l’equip de campanya del president assegura que aquestes trobades no estaven previstes, Valls insisteix que va ser convidat a la celebració.

«Potser el vas veure (o no) al teu televisor just abans del discurs de victòria d’Emmanuel Macron al Camp de Mart, diumenge a la nit: a primera fila, entre alguns dels més pròxims i principals recolzaments del president reelegit (el primer ministre Jean Castex; el cap del Modem, François Bayrou; el cap dels senadors del LREM, François Patriat; el diputat i conseller de l’Elisi Thierry Solère, o el ministre Sébastien Lecornu), hi havia... Manuel Valls», planteja un article del diari Liberation.

«Però, ¿què feia l’expresident del Govern en un lloc tan destacat, triat com a diputat amb el recolzament del LREM el 2017 però que mai no va ser nomenat en cap lloc malgrat les incessants ofertes de serveis? ¿Hem de veure això com un senyal d’un futur nomenament en el segon quinquenni o una nominació per a les eleccions legislatives? Potser no, perquè sembla que l’exregidor de Barcelona ha sigut més aviat una gran part del procés», finalitza el diari francès.