Emmanuel Macron serà president de França cinc anys més. La seva reelecció, aquest diumenge en la segona ronda de les presidencials franceses, ha generat un profund alleujament en l’escena política europea. En primer lloc, perquè la seva victòria suposa un triomf de les forces proeuropees davant la ultradretana Marine Le Pen, ja que el seu objectiu de desmuntar progressivament Europa des de dins hauria suposat una bomba per al projecte d’integració i construcció europeu. I en segon lloc, perquè es produeix en un moment particularment difícil per a la Unió Europea (UE), amb una Alemanya debilitada i coixa després de la sortida de l’escena política d’Angela Merkel, en ple conflicte amb Rússia per la guerra a Ucraïna, i la creixent necessitat de reforçar una unitat europea que amb Le Pen a l’Elisi, aliada del Kremlin, s’hauria vist completament fracturada.

«Un vot que venç el nacionalisme, l’antieuropeisme i (Vladímir) Putin. Un vot que fa Europa més forta», ha dit el president de l’institut francès Jacques Delors, ex primer ministre italià i president del Partit Demòcrata Enrico Letta, sobre la lectura que fa del 58,5% aconseguit per Macron aquest diumenge. Les seves paraules també resumeixen el sentir col·lectiu dels dirigents europeus, que van tardar a penes uns minuts a aplaudir i expressar la seva alegria per una victòria en la qual veuen una «magnífica notícia per a tot Europa», en paraules del primer ministre italià, Mario Draghi.

«En aquest període tempestuós necessitem una Europa sòlida i una França totalment compromesa per a una Unió Europea més sobirana i més estratègica», celebrava per la seva part el president del Consell Europeu, Charles Michel, que forma part de la mateixa família política que el dirigent francès. Això és el que representa a ulls de tots els seus aliats europeus Macron, que casualment ocupa la presidència semestral del Consell de la UE durant aquest primer trimestre del 2022. «La victòria de Macron suposa la posada en marxa d’un ambiciós projecte per a Europa. Advocarà per redoblar l’agenda de la sobirania europea en tecnologia, en defensa, en la lluita contra la coerció econòmica», afirma Tara Varma, analista del Consell Europeu de Relacions Exteriors.

Unitat davant els extremismes

Això és el que s’espera amb Macron al capdavant de França. Que segueixi recolzant la lluita contra el canvi climàtic, la construcció i la integració europea, el desenvolupament de l’autonomia estratègica, el multilateralisme, els valors democràtics i la unitat davant els extremismes que han aflorat i cobrat força en molts estats membres en els últims anys. «Més que mai abans, totes les forces democràtiques han d’unir-se contra els extremistes que enfronten les persones, erosionen el nostre estat de dret democràtic i debiliten Europa», ha reivindicat el liberal belga Alexander De Croo després de conèixer-se els resultats.

D’aquí venen les caloroses felicitacions rebudes pel líder del moviment En Marxa, incloses les del canceller alemany, Olaf Scholz, que, juntament amb Pedro Sánchez i Antonio Costa, publicava aquesta setmana una inèdita tribuna al diari ‘Le Monde’ alertant dels perills de l’extrema dreta. Es tracta d’una advertència que també val per a les eleccions legislatives que celebrarà França entre el 12 i 19 de juny, la pròxima prova de foc electoral, que determinarà el recolzament real amb què comptarà el president francès per tirar endavant el seu programa polític en l’assemblea de França i a la UE. Fins aleshores, Macron disposarà de dos mesos per suavitzar les inquietuds d’un electorat francès molt fragmentat i reafirmar-se com el successor d’Angela Merkel al capdavant de la UE davant el titubejant canceller alemany Scholz, el lideratge del qual ha quedat en dubte en els escassos mesos que fa que és al capdavant de la coalició de Govern a Alemanya pels seus missatges confusos cap a Moscou.