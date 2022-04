Ja hi ha data per a les properes eleccions a Andalusia. El president de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, va confirmar que seran el 19 de juny després de signar el decret de dissolució del Parlament. «És una decisió molt meditada i reflexionada», va assegurar ahir en una compareixença després de convocar un consell de govern extraordinari per informar els consellers.

«La llei electoral a Andalusia impedeix que es facin eleccions al juliol i l’agost. Només hi havia dues opcions: al juny o a inicis de la tardor -va explicar -. Si pensés en mi, la tardor ofereix indubtables avantatges i alguns dels projectes més importants estan a punt de concloure. No amago que m’hagués agradat inaugurar aquestes obres».

Moreno, que no va estalviar-se afalacs cap als seus companys de govern i especialment cap al vicepresident, Juan Marín (Ciutadans), va afirmar que ha tingut preferència l’objectiu que hi hagi la participació més gran possible i la convicció, va insistir, que cal «ajustar els passos a una realitat que ha esdevingut cada vegada més complicada». Es referia a la necessitat d’assegurar un pressupost per al proper any que ha d’estar enllestit al novembre.

La batalla electoral andalusa comença definitivament i per al PP és una veritable prova de foc. Moreno Bonilla aspira a revalidar la presidència (totes les enquestes donen per feta aquesta opció), però els populars pretenen constituir un Govern en solitari i deixar fora Vox. Dit d’una altra manera: allò que no van poder aconseguir a Castella i Lleó.

Els primers comicis amb Alberto Núñez Feijóo en la presidència nacional serviran per comprovar si es confirma l’idil·li amb els votants del nou lideratge que totes les enquestes assenyalen. El dirigent gallec insisteix a recuperar el partit de grans majories i no compartir més governs amb Santiago Abascal. De fet, a Gènova destaquen que les eleccions castellanolleoneses i la negociació d’Alfonso Fernández Mañueco amb els ultres es va dur a terme abans que ell agafés les regnes del PP.

Doble missatge dels sondejos

L’objectiu de Moreno és el mateix que va aconseguir Isabel Díaz Ayuso a Madrid: una majoria suficient que superi l’esquerra junta i forci l’abstenció dels ultres. Però a Castella i Lleó també recorden que quan van convocar les eleccions comptaven amb números suficients i després les expectatives van empitjorar. Els últims sondejos estableixen que el PP milloraria molt el seu resultat del 2018 coronant-se com a primera força a Andalusia, però també constaten la fortalesa de Vox en la comunitat autònoma.