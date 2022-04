Científics de l’IRB Barcelona, ​​centre de recerca biomèdica creat per la Generalitat i la Universitat de Barcelona (UB), juntament amb el consorci internacional integrat per diversos laboratoris de referència i l’empresa biotecnològica Merus N.V., han descobert un candidat a fàrmac que, segons les dades preliminars, frena el creixement dels tumors sòlids i bloqueja l’aparició de metàstasi. «Els resultats són molt esperançadors. La medicina del futur comença aquí», destaca el líder de l’estudi, el doctor Eduard Batlle.

El tractament està protagonitzat per un anticòs, que són aquestes proteïnes que genera el cos humà per reconèixer els agents infecciosos o les cèl·lules alterades de manera que puguin ser eliminades pel sistema immune. Ja hi ha anticossos que s’han transformat en fàrmacs per frenar càncers en el sistema sanguini, però és la primera vegada que s’ha trobat una teràpia que, segons les primeres dades, actua contra les cèl·lules mare dels tumors sòlids. Les cèl·lules mares són aquelles responsables de regenerar el tumor i, per tant, de la recaiguda i de la metàstasi.

Per als pacients amb tumors sòlids com el de còlon, el gàstric, el d’esòfag o aquells situats al cap i el coll s’empra normalment la cirurgia, la quimioteràpia, la radioteràpia o la immunoteràpia, però, com és sabut, no existeix una cura definitiva : en molts casos no s’aconsegueix frenar el tumor i el pacient recau i pot morir. «L’esperança és que aquest anticòs sigui més efectiu que les teràpies actuals», explica Batlle.

Remissió en set malalts

De moment, el fàrmac experimental s’ha provat en 10 pacients i hi ha hagut una reducció del tumor. En dos hi ha hagut remissions considerables i en un una disminució completa. Aquestes dades corresponen a un assaig en fase 1 i van ser publicades per l’empresa holandesa Merus N. V. a l’octubre de 2021. Ahir es va publicar l’estudi a la revista Nature Cancer sobre com s’ha arribat a l’anticòs i quina activitat ha tingut als models experimentals de càncer, recreats en ratolins.

Una de les novetats del descobriment és que estableix les bases per incorporar l’ús d’organoides en el procés de recerca de nous fàrmacs. Els organoides són mostres de pacients, com ara minitumors que es cultiven en plaques i que serveixen per reproduir certs aspectes del comportament del tumor al laboratori.

Fins ara se n’estava explotant la utilitat en la medicina personalitzada, és a dir, per a la presa de decisions sobre el tractament. Tot i això, per al descobriment de l’anticòs que podria transformar-se en un nou fàrmac s’ha recorregut per primera vegada a un biobanc d’organoides de pacients amb càncer per provar en aquest model centenars d’anticossos, per tal de saber per quin apostar.

Així, s’ha descobert que l’anticòs MCLA-158, que respon al nom comercial de Petosemtamab, és el més efectiu. Després s’ha experimentat en ratolins i la conclusió és que bloqueja l’aparició de metàstasi i frena el creixement de tumors sòlids primaris. Un cop efectuades ambdues fases de la investigació, es va fer el pas de provar la teràpia en humans, en un assaig que continua i que serà ampliat.

L’anticòs Petosemtamab reconeix dues proteïnes diferents a la superfície de les cèl·lules mare del càncer, que són l’EGFR i la LGR5. La primera afavoreix el creixement descontrolat de les cèl·lules, mentre que la segona marca les cèl·lules mare, que són les responsables de l’expansió dels tumors. I la tasca de l’anticòs consisteix a degradar-ne la primera, la proteïna EGFR, en les cèl·lules que tenen el segon marcador, l’LGR5. D’aquesta manera, bloqueja les vies de creixement i supervivència en les cèl·lules que inicien i expandeixen el càncer.

Alhora, no interfereix en el funcionament de les cèl·lules mare sanes de l’organisme, que són essencials per a la regeneració dels teixits. I és que un dels avantatges de l’ús d’organoides en la investigació de nous fàrmacs és que permet identificar quins tenen efectes secundaris no desitjats, cosa que ha permès rebutjar els anticossos amb més toxicitat en fases primerenques de l’estudi. I en els 10 pacients en què ja s’ha provat, el fàrmac ha estat «tolerat», segons Batlle.