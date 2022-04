El primer ministre britànic, Boris Johnson, ha escrit a la vicelíder laborista, Angela Rayner, per distanciar-se d'uns comentaris misògins presumptament fets pels seus col·legues conservadors, en què l'acusen d'utilitzar tàctiques sexuals per distreure'l a la Cambra dels Comuns, informa 'The Telegraph'. Aquest diari, afí al partit governant, explica que Johnson va escriure a Rayner per assegurar-li que aquestes al·legacions, publicades pel sensacionalista 'The Mail on Sunday', no es van fer «en nom seu». El cap del Govern també les va condemnar en el seu compte de Twitter. «Per molt que discrepi de Rayner en gairebé tots els assumptes polítics, la respecto com a parlamentària i deploro la misogínia dirigida contra ella de forma anònima», va dir diumenge el líder 'tory'.

Referències a 'Instint Bàsic'

Els presumptes atacs a Rayner, de 42 anys, i com es van presentar en el 'Mail' centren el debat polític al Regne Unit, on plouen les condemnes als presumptes autors i al periodista Glen Owen, que ho va comparar amb una famosa escena d''Instint Bàsic' (1992), protagonitzada per Sharon Stone. Al seu article Owen escriu que molts diputats conservadors creuen que la política laborista creua i descreua les cames en les sessions setmanals de control al Govern per «distreure» Johnson, a l'estil, postil·la, de Stone a la pel·lícula de 1992. «Ella sap que no pot competir amb la formació en debat adquirida per Boris a Oxford, però té altres habilitats que ell no té», declaren les fonts anònimes citades.

Women in politics face sexism and misogyny every day - and I’m no different.



This morning’s is the latest dose of gutter journalism courtesy of @MoS_Politics



«Calúmnies pervertides»

«Ella mateixa ho ha admès quan hem pres unes copes a la terrassa dels Comuns», afegeixen. El text afirma que els acaraments entre Johnson i Rayner –que es produeixen quan ella substitueix el líder del Partit Laborista, Keir Starmer– són «un moment destacat del calendari parlamentari», en contraposar la «diputada, educada a l'escola pública» a Johnson, format a Eton, elitista escola privada. El periodista també la descriu com «una àvia que va deixar l'escola als 16 anys sense qualificacions en quedar-se embarassada, per convertir-se en cuidadora (en serveis socials)». En resposta a l'article, Rayner va rebutjar aquest diumenge les «mentides» publicades sobre ella i va acusar els acòlits de Johnson de «propagar calúmnies pervertides i desesperades per salvar la seva pell».

«He sigut acusada d'una 'trama' per 'distreure' un indefens primer ministre: per ser dona, per tenir cames i per utilitzar roba», va lamentar a Twitter. Va assegurar que els «vils» insults no la dissuadiran de seguir en política i va mantenir que els conservadors tenen «un problema amb les dones» en posicions d'influència. «Espero que aquesta experiència no desanimi una sola persona com jo, amb un historial com el meu, d'aspirar a participar en la vida pública. Això em trencaria el cor», va escriure a la xarxa social. Aquest incident ha portat moltes altres diputades britàniques a denunciar que constantment pateixen atacs misògins i sexisme tant en la vida quotidiana com a les xarxes socials.