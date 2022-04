Felip VI va decidir donar a conèixer ahir el seu patrimoni per respondre a la «demanda de regeneració pública» i fer la Corona «mereixedora del respecte i la confiança dels ciutadans». La Casa del Rei va informar que el monarca en aquests moments té 2.573.392 euros, dividits en 2.267.942 en dipòsits en comptes corrents o d’estalvi, i 305.450 en «objectes d’art, antiguitats i joies de caràcter personal». El Rei no té propietats immobiliàries ni fons a l’estranger, van concretar fonts de la Zarzuela.

És la primera iniciativa de pes que el cap de l’Estat pren després dels escàndols del seu pare, Joan Carles I, per la seva fortuna oculta en paradisos fiscals. L’última mesura per regenerar la institució la va aprovar el juny del 2015, quan va retirar el ducat de Palma a la seva germana Cristina, imputada llavors en el cas Nóos que va portar a la presó el seu marit, Iñaki Urdangarin.

Segons fonts de la Casa del Rei, el patrimoni de Felip VI està «principalment constituït» per les retribucions que ha percebut dels pressupostos de la Zarzuela durant els darrers 25 anys. Primer, com a Príncep d’Astúries, des del 1998, quan el seu pare, Joan Carles I, li va començar a donar una assignació, i després, a partir del 2014, com a cap de l’Estat. Aquestes retribucions han pujat a una quantitat bruta de 4.275.796,94 euros, dels quals cal deduir les retencions fiscals practicades i els impostos satisfets durant els cinc lustres.

La Zarzuela va descartar que la reina Letizia, que també percep una assignació de diners públics, faci públic el seu patrimoni perquè no ostenta «la titularitat de la Corona». Els assessors del monarca rebutgen que Felip VI informi anualment d’aquest assumpte i no aclareixen quina regularitat tindrà aquest tipus d’informació.

Jaime Alfonsín, cap de la Casa del Rei, va avançar aquesta decisió al Govern i a diversos grups parlamentaris del Congrés. Va excloure els que no respecten «el consens de la Constitució del 1978», en concret ERC, Junts, Bildu, la CUP i BNG. Fonts de la Zarzuela van concretar que ho han fet així perquè han seguit el «criteri» establert per l’exvicepresidenta Carmen Calvo quan va dir, segons aquestes fonts, que només consultaria amb els partits «constitucionalistes» la possibilitat d’«elaborar una llei de la Corona» . A Unides Podem el va donar per informat a través del contacte amb l’executiu, ja que forma part del Govern de coalició.