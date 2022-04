El jutge del cas Mascaretes va acceptar la petició realitzada per acusacions particulars i populars personades en la causa i va ordenar la retirada del passaport als empresaris Luis Medina i Alberto Luceño, que hauran de presentar-se a més quinzenalment davant el jutge com a mesura preventiva per evitar que eludeixin l’acció de la justícia.

En la interlocutòria d’imposició d’aquestes mesures, el titular del Jutjat d’Instrucció 47 de Madrid argumenta que la raó és, a més de la gravetat del delicte, conjurar el possible risc que els investigats puguin eludir l’acció de la justícia, ja que encara que tenen arrelament a Espanya també disposen de negocis fora del país, sobretot Luceño. Segons el jutge, els tres contractes realitzats amb l’ajuntament de la capital de l’Estat constitueixen un «negoci jurídic criminalitzat» que porta aparellades penes superiors als vuit anys de presó.