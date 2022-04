Menys de 24 hores de descans i d’estat de gràcia per a Emmanuel Macron. Després de la ressaca electoral de la reelecció del president, amb el 58,54% dels vots, França es va despertar ahir amb la mirada posada en les eleccions legislatives del 12 i 19 de juny. Des de la instauració el 2002 d’un mandat de cinc anys per al cap de l’Estat, aquests comicis parlamentaris s’han convertit en un tràmit per al partit vencedor en les presidencials. Tot i això, la ultradretana Marine Le Pen (derrotada diumenge, però amb més del 40% dels suports) i l’esquerra liderada per Jean-Luc Mélenchon (socioecologista) volen trencar aquesta lògica. És a dir, imposar al dirigent centrista una majoria alternativa a l’Assemblea Nacional, i per tant un govern de diferent signe, cosa que a França s’anomena una cohabitació. Aquestes eleccions parlamentàries ja han estat batejades com «la tercera volta».

Les decisions que prendrà Macron en els propers dies tindran la mirada posada en aquests comicis. El Consell Constitucional (equivalent francès del Tribunal Constitucional) anunciarà oficialment demà els resultats definitius, encara que ja es coneixen. A partir d’aquell dia i abans del 13 de maig -data en què estava previst el final de l’actual mandat presidencial-, tindrà lloc la cerimònia d’investidura del dirigent centrista, el quart president a aconseguir la seva reelecció en la història de la Cinquena República després de Charles de Gaulle, el socialista François Mitterrand i el conservador Jacques Chirac. Després d’aquest acte, està previst l’anunci del nou primer ministre. Tret d’una sorpresa majúscula, reemplaçarà el poc carismàtic Jean Castex, al capdavant de l’executiu des del juliol del 2020. Després s’anunciaran els noms dels ministres del primer govern del nou mandat de Macron. Segons les especulacions de la premsa francesa, pocs dels actuals ministres seguiran en el càrrec i es preveuen novetats. Enmig d’aquest context electoral i amb la guerra a Europa i la crisi dels preus de l’energia, l’elecció del nou primer ministre tindrà una rellevància evident. Segons la tradició de la política gal·la, aquest s’encarrega de dur a terme la campanya de les legislatives, encara que el puntal principal del macronisme és la figura del president. Després d’haver sumat entre tots dos només el 6% dels vots en la primera volta, la dreta republicana i els socialistes afronten aquestes legislatives amb el temor de perdre una part considerable dels seus diputats. «Podeu vèncer el senyor Macron i triar un altre camí», va assegurar diumenge Mélenchon. Les negociacions de l’esquerra insubmisa amb comunistes i verds, i en menor mesura amb els socialistes, avancen bé per presentar candidatures unitàries de l’esquerra al juny, sota el paraigua mélenchonista de la Unió Popular i el programa del Futur en Comú. La ultradreta també vol donar la sorpresa en les legislatives. Tot i això, es desconeix si el partit de Le Pen i el del polemista Zemmour es presentaran en coalició o per separat. La líder ultradretana optarà a la seva reelecció com a diputada en la seva circumscripció.